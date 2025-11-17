Observatório indica Lamine Yamal à frente de Vini Jr como 'mais odiado' na Espanha
Observatório Espanhol do Racismo e da Xenofobia divulga análise
O Observatório Espanhol do Racismo e da Xenofobia (Oberaxe) publicou um relatório que revela quais jogadores e clubes são os principais alvos de discursos de ódio nas redes sociais na Espanha — e Lamine Yamal aparece no topo da lista.
Segundo o estudo, o jovem atacante do Barcelona concentra 60% de todos os ataques registrados, sendo o jogador mais insultado no país. Vini Jr, do Real Madrid, aparece em segundo lugar, com 29%, seguido por Mbappé, com 3%. Nico e Iñaki Williams, Alejandro Balde e Brahim Díaz também são citados, cada um com cerca de 2% dos insultos.
O diretor do Oberaxe, Tomás Fernández, explicou em entrevista à rádio espanhol "Cadena Ser" que Yamal é frequentemente alvo de ofensas como "mena" ou "moro de m*", refletindo "preconceitos ligados à origem e à cor da pele" do jogador. Fernández destacou ainda que o fenômeno cresce em momentos de grande exposição, como clássicos ou partidas de grande audiência.
Estudo também aponta quais clubes são mais visados
Entre os clubes, o relatório aponta o Real Madrid como o time que mais recebe ataques nas redes, com 34% do total, seguido pelo Barcelona (32%) e pelo Real Valladolid (17%). Valencia (8%), Athletic Club (6%), Real Sociedad (5%) e Atlético de Madrid (4%) completam a lista.
O estudo também mostra que eventos como El Clásico geram picos de insultos racistas e xenófobos, direcionados especialmente a jogadores como Lamine Yamal, Balde, Raphinha, Vinicius, Brahim e Mbappé, com frases como "volte para o seu país" ou insultos raciais explícitos.
Fernández alerta que a normalização dessas mensagens entre jovens e menores de idade agrava o problema:
— O que acontece no futebol é um reflexo da sociedade. Muitos não percebem que estão cometendo algo ofensivo, e isso pode transbordar para o mundo físico, inclusive com agressões — afirmou.
