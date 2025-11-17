Gerson, ex-Flamengo, vira assunto na Data-Fifa: 'Cada vez mais'

O meio-campista Gerson, ex-jogador do Flamengo, virou assunto nas redes sociais durante a Data-Fifa. O jogador de 28 anos atualmente joga no Zenit, da Rússia, e não tem sido convocado para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

As duas passagens de Gerson pelo Flamengo são consideradas muito vitoriosas, mas a saída em 2025 foi conturbada. O jogador era titular e capitão do time comandado por Filipe Luís até o Mundial de Clubes da Fifa.

Durante essa Data-Fifa, o jogador do Zenit virou assunto nas redes sociais. A maioria dos torcedores citou o fato de que se Gerson estivesse no Flamengo, figuraria no time de Carlo Ancelotti. Veja os comentários abaixo:

Gerson, do Flamengo, durante a partida contra a Colômbia, na última Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja comentários sobre Gerson, ex-Flamengo

Despedida amarga

No mesmo dia em que foi anunciado pelo Zenit, da Rússia, Gerson se despediu do Flamengo. Em sua conta no Instagram, o Coringa publicou um texto enaltecendo a sua gratidão pelo clube carioca, funcionários e torcedores. Na última frase, o ex-capitão rubro-negro escreveu um trecho do hino: "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo".

Apesar das declarações de amor vindas do craque, a maioria da torcida do Flamengo ficou ressentida com a saída do jogador. Ele era encarado como um ídolo, além de ser o capitão do time de Filipe Luís.

- Esse texto aqui é para agradecer. Agradecer por ter tido mais uma oportunidade de realizar meu sonho e de ser feliz no clube que escolhi torcer e amar: Clube de Regatas do Flamengo. Dedicação, entrega e comprometimento jamais faltaram. O meu amor, a minha história e o que conquistei estarão eternizados - iniciou Gerson, ex-jogador do Flamengo.

- Agradeço todos os companheiros que tive; todas as comissões técnicas e funcionários. O Flamengo pertence a vocês e a Nação. Poderia falar sobre o muito que aconteceu, mas essa mensagem é pra quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Obrigado, Flamengo e Nação. Aqui tive as maiores conquistas da minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo - completou.

Após a diretoria do Flamengo diminuir o valor da multa rescisória de Gerson, na última renovação de contrato do meia, o Zenit, da Rússia, pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) pelo atleta. As conversas entre os russos e o jogador foram iniciadas antes mesmo do Mundial de Clubes. O Coringa, no entanto, optou por disputar o torneio pelo Rubro-Negro.