Gerson, ex-Flamengo, vira assunto na Data-Fifa: 'Cada vez mais'
Meio-campista não tem sido convocado por Carlo Ancelotti
- Matéria
- Mais Notícias
O meio-campista Gerson, ex-jogador do Flamengo, virou assunto nas redes sociais durante a Data-Fifa. O jogador de 28 anos atualmente joga no Zenit, da Rússia, e não tem sido convocado para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.
Jornalista da Globo é sincero sobre elencos de Flamengo e Palmeiras: ‘Não dá para comparar’
Fora de Campo
Torcida do Flamengo se revolta com lance em Santos x Palmeiras: ‘Não é possível’
Fora de Campo
Luis Roberto chama atenção para reação de Ancelotti em gol da Seleção Brasileira
Fora de Campo
As duas passagens de Gerson pelo Flamengo são consideradas muito vitoriosas, mas a saída em 2025 foi conturbada. O jogador era titular e capitão do time comandado por Filipe Luís até o Mundial de Clubes da Fifa.
➡️Gabigol se manifesta após derrota do Palmeiras para o Santos
Durante essa Data-Fifa, o jogador do Zenit virou assunto nas redes sociais. A maioria dos torcedores citou o fato de que se Gerson estivesse no Flamengo, figuraria no time de Carlo Ancelotti. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre Gerson, ex-Flamengo
Despedida amarga
No mesmo dia em que foi anunciado pelo Zenit, da Rússia, Gerson se despediu do Flamengo. Em sua conta no Instagram, o Coringa publicou um texto enaltecendo a sua gratidão pelo clube carioca, funcionários e torcedores. Na última frase, o ex-capitão rubro-negro escreveu um trecho do hino: "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo".
Apesar das declarações de amor vindas do craque, a maioria da torcida do Flamengo ficou ressentida com a saída do jogador. Ele era encarado como um ídolo, além de ser o capitão do time de Filipe Luís.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Esse texto aqui é para agradecer. Agradecer por ter tido mais uma oportunidade de realizar meu sonho e de ser feliz no clube que escolhi torcer e amar: Clube de Regatas do Flamengo. Dedicação, entrega e comprometimento jamais faltaram. O meu amor, a minha história e o que conquistei estarão eternizados - iniciou Gerson, ex-jogador do Flamengo.
- Agradeço todos os companheiros que tive; todas as comissões técnicas e funcionários. O Flamengo pertence a vocês e a Nação. Poderia falar sobre o muito que aconteceu, mas essa mensagem é pra quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Obrigado, Flamengo e Nação. Aqui tive as maiores conquistas da minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo - completou.
Após a diretoria do Flamengo diminuir o valor da multa rescisória de Gerson, na última renovação de contrato do meia, o Zenit, da Rússia, pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) pelo atleta. As conversas entre os russos e o jogador foram iniciadas antes mesmo do Mundial de Clubes. O Coringa, no entanto, optou por disputar o torneio pelo Rubro-Negro.
- Matéria
- Mais Notícias