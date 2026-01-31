Benzema busca novo destino após ruptura no Al-Ittihad

O vínculo entre Karim Benzema e o Al-Ittihad será encerrado definitivamente no dia 30 de junho de 2026. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol "As", o clube saudita tentou a renovação contratual do atacante francês, mas as negociações não avançaram, confirmando a saída do jogador ao final do período.

Livre no mercado a partir do meio do ano, o vencedor da Bola de Ouro de 2022 avalia agora seus próximos passos. Segundo informações da ESPN, duas vias ganham força no horizonte do jogador: um retorno ao futebol europeu, onde construiu sua lenda, ou uma nova aventura na Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos.

Efeito dominó

Enquanto a MLS surge como uma opção de estilo de vida e expansão de marca, a Europa oferece uma porta concreta através da Turquia. O "As" relata que o Beşiktaş desponta como o principal interessado no momento.

O clube de Istambul está capitalizado após uma movimentação importante no mercado de transferências: a venda do atacante Tammy Abraham para o Aston Villa. Com dinheiro em caixa e buscando um nome de peso para repor a saída do inglês, o Beşiktaş estaria disposto a investir pesado.

O plano dos turcos envolve uma oferta inicial de 3 milhões de euros (ceca de R$ 18 milhões) para negociar a rescisão antecipada ou garantir as luvas da assinatura do contrato com o veterano francês.

Ruptura com Al-Ittihad

A primeira proposta oficial de renovação do contrato de Benzema foi apresentada na quarta-feira (28) por Michael Emenalo, diretor de futebol da Saudi Pro League, apenas cinco dias antes do fechamento da janela de transferências. Contudo, a oferta foi classificada pelo estafe do atacante como "desrespeitosa", por conter termos interpretados como equivalentes a "jogar de graça" e por explorar os direitos de imagem do atleta.

Aos 38 anos, o francês teria se mostrado surpreso e decepcionado com os valores apresentados, já que lhe havia sido prometido um acordo diferente, ainda de acordo com o jornal francês L'Équipe. Diante do cenário, Benzema decidiu se afastar das partidas do clube por tempo indeterminado.

Logo, o camisa 9 não participará da próxima partida da equipe neste domingo (1), contra o Al-Najma, em casa, às 14h30 (de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada da liga nacional. Sob o comando de Sergio Conceição, o time realiza campanha abaixo do esperado e ocupa a sexta colocação, com 31 pontos em 18 jogos, resultado de nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 33 gols feitos e 23 sofridos.

Benzema marcou 16 gols em 21 partidas na temporada 2025/26, sua terceira no futebol saudita, período em que se sagrou campeão da dobradinha doméstica na temporada passada. Revelado pelo Lyon, o craque construiu carreira no Real Madrid entre 2009 e 2023, quando se consolidou como um dos maiores nomes do futebol mundial e conquistou a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2022.

Benzema em ação pelo Al-Ittihad (Foto: Divulgação/Al-Ittihad)

Al-Ittihad em colapso 🤯

Não apenas a situação de Benzema gera preocupação, já que o ambiente interno no Al-Ittihad também não apresenta sinais positivos. Segundo o jornalista Ben Jacobs, vários jogadores estão com contratos próximos do fim e pressionam para deixar o clube, o que cria um cenário inesperado para Conceição.

Embora Benzema tenha treinado normalmente com o grupo, o atacante voltou a comunicar sua indisponibilidade para atuar no domingo. O treinador, por sua vez, aguarda reforços para o ataque, ainda não concretizados. Nomes do elenco como os franceses N'Golo Kanté e Moussa Diaby, além do brasileiro Fabinho, também aparecem como alvos de especulações, sobretudo no mercado europeu.

Sergio Conceição, técnico do Al-Ittihad, grita à beira do campo (Foto: Carlo Hermann/AFP)

