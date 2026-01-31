Fortaleza receberá valor milionário por venda de Amorim; confira

O Fortaleza receberá uma quantia milionária por conta do meio-campista Alex Amorim. O atleta de 20 anos deixou o clube em julho de 2025 rumo ao Alverca-POR e, agora, foi vendido pelos portugueses para o Genoa-ITA.

Quando vendeu Amorim para o Alverca, o Fortaleza recebeu R$ 2 milhões por 50% dos direitos. Os portugueses adquiriram mais 20% por outros R$ 2 milhões, algo que estava previsto em uma cláusula no contrato.

Dessa forma, o Tricolor ficou com 30%. A recente venda ao Genoa foi de 7,5 milhões de euros, como apurou o Lance!, o que garante cerca de R$ 14 milhões aos cofres do clube. Há ainda metas que podem gerar um bônus de 2 milhões de euros, o que representaria mais R$ 3,7 milhões pela porcentagem.

Alex Amorim foi vendido pelo Fortaleza (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

Essa é a mais recente quantia a ser recebida por um jogador da base, algo que aconteceu com frequência no último ano. Exemplo é o zagueiro Gustavo Mancha, titular durante parte da temporada passada. Confira mais nomes:

Gustavo Mancha: Olympiakos-GRE pagou 4,5 milhões de euros ( R$ 28,3 milhões na época) por 80% dos direitos do zagueiro. O clube manteve 20%;

Olympiakos-GRE pagou 4,5 milhões de euros ( na época) por 80% dos direitos do zagueiro. O clube manteve 20%; Alix Vinícius: Atlético-GO pagou R$ 3,5 milhões por 50% dos direitos do zagueiro. O Fortaleza recebeu 25% do valor da venda ao RB Bragantino e utilizou a quantia para adquirir o zagueiro Lucas Gazal;

Atlético-GO pagou por 50% dos direitos do zagueiro. O Fortaleza recebeu 25% do valor da venda ao RB Bragantino e utilizou a quantia para adquirir o zagueiro Lucas Gazal; Ryan Guilherme: Cruzeiro pagou R$ 4,5 milhões por 40% dos direitos do meio-campista. O clube manteve 15% e receberá uma quantia após a venda para o Rio Ave-POR, que pagará 2,5 milhões de euros (R$ 15,7 milhões na cotação atual);

Cruzeiro pagou por 40% dos direitos do meio-campista. O clube manteve 15% e receberá uma quantia após a venda para o Rio Ave-POR, que pagará 2,5 milhões de euros (R$ 15,7 milhões na cotação atual); Kervin Andrade: Tel Al Viv-ISR pagou 1,8 milhões de euros ( R$ 11,3 milhões na época) por 60% dos direitos do meio-campista. O clube manteve 40%;

Tel Al Viv-ISR pagou 1,8 milhões de euros ( na época) por 60% dos direitos do meio-campista. O clube manteve 40%; Landerson: Moreirense-POR pagou 1 milhão de euros ( R$ 6,3 milhões na época) por 50% dos direitos do atacante. O clube manteve 50%;

Moreirense-POR pagou 1 milhão de euros ( na época) por 50% dos direitos do atacante. O clube manteve 50%; Isaac: Flamengo pagou R$ 800 mil por 70% dos direitos do atacante. O clube manteve 30%.

Mudanças no elenco do Fortaleza

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube rescindiu com o zagueiro Marcelo Benevenuto, o lateral-esquerdo Weverson, os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e o atacante Juan Martín Lucero.

Dois nomes foram emprestados nesta semana: o meio-campista Kauan Rodrigues e o atacante Imanol Machuca. Em relação à chegadas, nomes como Luan Freitas, Ryan e Ronald foram contratados. A Série B, grande objetivo do Tricolor na temporada, terá início em março.