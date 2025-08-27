menu hamburguer
Benfica x Fenerbahce: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

(Foto: Arte/Lance!)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
09:59
Benfica e Fenerbahçe se enfrentam nesta quarta-feira (27), em jogo válido pelos playoffs da Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), e terá transmissão ao vivo da HBO Max, TNT e do Space. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Benfica, treinado por Bruno Lage, chega em uma posição muito favorável para o jogo de volta após segurar um empate por 0 a 0 na Turquia, mesmo jogando com um a menos nos 20 minutos finais. A equipe vive uma fase espetacular, especialmente na defesa, onde não sofreu gols nos últimos seis jogos. Além disso, o início de temporada é perfeito, com vitórias em todas as partidas do campeonato português, a conquista da Supertaça e uma classificação tranquila na fase anterior da Champions.

O Fenerbahce, comandado por José Mourinho, chega a Portugal com a difícil missão de buscar a classificação fora de casa, após não conseguir aproveitar a vantagem numérica no empate por 0 a 0 em casa. A equipe já demonstrou poder de reação na fase anterior, quando reverteu um resultado adverso contra o Feyenoord, mas agora precisa de uma grande atuação como visitante para avançar.

Tudo sobre o jogo entre Benfica e Fenerbahce pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Benfica x Fenerbahce
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: HBO Max, TNT e do Space
🟨 Arbitragem: Slavko Vinčić (árbitro); Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (assistentes); David Šmajc (quarto árbitro)
📺 VAR: Alen Borošak

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Benfica (Técnico: Bruno Lage):
Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu

Fenerbahce (Técnico: José Mourinho):
Egribayat; Muldur, Skirniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri

Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

