Benfica x Fenerbahce: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Benfica e Fenerbahçe se enfrentam nesta quarta-feira (27), em jogo válido pelos playoffs da Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), e terá transmissão ao vivo da HBO Max, TNT e do Space.

O Benfica, treinado por Bruno Lage, chega em uma posição muito favorável para o jogo de volta após segurar um empate por 0 a 0 na Turquia, mesmo jogando com um a menos nos 20 minutos finais. A equipe vive uma fase espetacular, especialmente na defesa, onde não sofreu gols nos últimos seis jogos. Além disso, o início de temporada é perfeito, com vitórias em todas as partidas do campeonato português, a conquista da Supertaça e uma classificação tranquila na fase anterior da Champions.

O Fenerbahce, comandado por José Mourinho, chega a Portugal com a difícil missão de buscar a classificação fora de casa, após não conseguir aproveitar a vantagem numérica no empate por 0 a 0 em casa. A equipe já demonstrou poder de reação na fase anterior, quando reverteu um resultado adverso contra o Feyenoord, mas agora precisa de uma grande atuação como visitante para avançar.

Tudo sobre o jogo entre Benfica e Fenerbahce pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica x Fenerbahce

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: HBO Max, TNT e do Space

🟨 Arbitragem: Slavko Vinčić (árbitro); Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (assistentes); David Šmajc (quarto árbitro)

📺 VAR: Alen Borošak

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica (Técnico: Bruno Lage ):

Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu

Fenerbahce (Técnico: José Mourinho ):

Egribayat; Muldur, Skirniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri

Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)

