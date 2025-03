Na partida entre a Real Sociedad e o Barcelona, ocorrida neste domingo (2), o técnico da equipe do País Basco, Imanol Alguacil, enfrentou um desafio após a expulsão do zagueiro Elustondo aos 16 minutos do primeiro tempo. Após a partida, o comandante expôs a sua opinião do lance que mudou os rumos do confronto.

O técnico reconheceu a decisão do árbitro como legítima, diferentemente de um lance anterior com o Betis, onde acreditava ter havido um erro.

- A expulsão é claríssima! Eles erraram com o Betis, mas não com este. Nós erramos - afirmou Alguacil.

Com a expulsão de um jogador tão cedo na partida obrigou a Real Sociedad a adotar uma postura mais defensiva contra um Barcelona que dominou o jogo. Alguacil ressaltou a dificuldade de pressionar e recuperar a bola sob tais circunstâncias.

- Esse time, esses jogadores, encontram o homem livre mesmo que tenhamos um jogador a mais. Com um a menos é impossível pressionar e tentar tirar a bola deles - declarou.

Além disso, o técnico refletiu sobre o desgaste físico e mental acumulado pela equipe, que disputou 15 jogos em um curto período. Ele destacou que o cansaço mental afeta significativamente a capacidade dos jogadores de manter o foco e a intensidade durante os jogos.

Alguacil

