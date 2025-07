Quanto o Palmeiras fatura no acordo com o Allianz Parque? Veja números

Em 2024, o contrato de parceria entre o Palmeiras e a construtura WTorre para a administração do Allianz Parque completou uma década de duração. E o ano terminou com arrecadação recorde da arena, superando a marca dos R$ 240 milhões na temporada. O alto valor foi impulsionado não só pela presença da torcida palmeirense nos jogos do clube, mas também pelo alto volume de eventos de entretenimento no local. O alviverde, claro, se beneficia financeiramente por dividir o uso do espaço. Mas quanto a equipe fatura com o estádio?

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A administração do Allianz Parque divulgou o balanço financeiro da arena na temporada passada e destacou o crescimento nas receitas, que atingiu 20% a mais em comparação a 2023, quando o faturamento foi de R$ 200 milhões. O recorde alcançado é fruto do dinheiro movimentado nos 77 eventos realizados no ano passado, com predominância dos shows e festivais alocados no estádio.

No total, foram 30 jogos do Palmeiras como mandante na casa, além de 47 shows nacionais e internacionais que passaram pelo local em 2024. Para viabilizar a parceria, o clube recebe do Allianz Parque um repasse que compensa as datas cedidas para a realização de outros eventos que não sejam os jogos. Para calcular o valor, foram definidos percentuais que são distribuídos entre o Palmeiras e a WTorre.

continua após a publicidade

Segundo apuração do Lance!, o alviverde recebeu um repasse de R$ 40,5 milhões da WTorre por toda a temporada 2024. O valor total é resultado da soma de percentuais que o Palmeiras tem na arrecadação do Allianz Parque e que é dividido em dois "pacotes" de repasse.

No primeiro, o Palmeiras tem direito a 15% do faturamento do Allianz Parque com patrocínios, cadeiras e camarotes. A arena tem seus próprios acordos comerciais com marcas e venda de espaços no estádio, o que gera uma receita ao alviverde.

continua após a publicidade

No outro, o acordo prevê um repasse de 30% da arrecadação com "outras receitas". Esse "pacote" inclui a venda dos bares e lanchonetes, estacionamento e até a própria locação da arena para os eventos. Seja em um jogo ou em um show, o Palmeiras fica com parte do valor levantado pelo Allianz Parque.

➡️ Entre shows e jogos do Palmeiras, Allianz Parque cresce receita e bate recorde

Palmeiras chegou a acordo com a WTorre para quitar dívidas e ajustar percentual de repasse no faturamento. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

WTorre quita dívida com o Palmeiras

A temporada passada também foi marcada pelo acordo entre WTorre e Palmeiras que colocou fim a uma dívida que a construtora tinha com o clube. Primeiro, foi depositado à vista na conta do clube R$ 50 milhões. Esse valor representou uma parte do déficit total de R$ 117 milhões que o Allianz Parque tinha com o clube.

O restante desse valor foi pago com "propriedades". A administração do estádio concedeu isenções de pagamento ao Palmeiras em diversos setores de serviço e uso da arena que cobrem os R$ 67 milhões restantes da dívida que a empresa tinha. O alviverde está isento de pagar pelos camarotes pelos próximos quatro anos, além de três anos de isenção para usar o espaço onde fica a loja do Avanti. O acordo, que é válido até 2044, também estabeleceu que a equipe não pagará nem aluguel e nem o condomínio do museu do estádio durante todo o restante do contrato entre as partes.

Outra "propriedade" negociada para quitar o déficit foi o aumento do número de assentos no setor "Gol Norte", que aumentou em 1.000 lugares no ano passado, o que também beneficia o clube para aumentar a receita com bilheteria. Vale ressaltar que a arrecadação com ingressos não faz parte do acordo entre Palmeiras e WTorre e o valor fica 100% com a equipe alviverde.