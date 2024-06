Bellingham e Kane celebram gol da Inglaterra no confronto (Foto: Adrian DENNIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 15:38 • Gelsenkirchen (ALE)

Com brilho de Jude Bellingham e Harry Kane, a Inglaterra protagonizou um dos maiores momentos da Eurocopa de 2024 e conseguiu virada eletrizante sobre a Eslováquia por 2 a 1, pelas oitavas de final da competição, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (ALE).

Schranz abriu o placar na primeira etapa e dava a classificação aos comandados de Francesco Calzona até o último minuto, quando Bellingham empatou com uma bicicleta; no início da prorrogação, Kane virou o jogo e qualificou os Três Leões na eliminatória.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Harry Kane bate recorde histórico pela Inglaterra

Com a vitória, o English Team diminuiu a pressão após os jogos ruins da fase de grupos - e fazia nova atuação sem brilho até o empate de Bellingham. Agora, volta suas atenções para a fase de quartas de final, enfrentando a Suíça, outro time azarão que derrubou uma seleção do primeiro escalão (Itália).

⚽ OS GOLS DO JOGO

Em início eletrizante de partida, a Eslováquia criou as melhores oportunidades e foi recompensada com um gol ainda na primeira etapa. Aos 25' de jogo, aproveitando espaço deixado pela defesa inglesa, Strelec achou belo passe para Schranz, que dominou e foi tocado por Guéhi, mas seguiu de pé e bateu de trivela para vencer Pickford.

A pressão do segundo não dava indícios de que iria surtir efeito. Foden marcou um gol que foi anulado pelo VAR; Harry Kane, com o gol aberto, voleiou para fora. Coube ao "iluminado" Jude Bellingham, no apagar das luzes, aproveitar desvio de Guéhi em lateral longo de Walker e emendar uma bicicleta no contrapé de Dúbravka. O gol da sobrevida, a dois minutos do fim.

Com a confiança recuperada após a igualdade, os Três Leões foram com tudo em busca da virada rápida, e conseguiram. Nos primeiros segundos de prorrogação, Toney achou uma falta perto da bandeirinha de escanteio. De soco, Dúbravka afastou o cruzamento de Palmer; Eze bateu mascado no rebote, Toney ajeitou para o meio da área, e Kane, novamente com a meta livre, se posicionou e não perdoou, testando para marcar o tento do triunfo.

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra 2x1 Eslováquia

Oitavas de final - Eurocopa

📆 Data e horário: domingo, 30 de junho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (ALE)

🟥 Arbitragem: Halil Umut Meler-TUR (árbitro); Mustava Emre Eyisoy-TUR e Kerem Ersoy-TUR (auxiliares); Rade Obrenovic-SVN (quarto árbitro); Marco Fritz-ALE, Christian Dingert-ALE e Tomasz Kwiatkowski-POL (VAR)

🥅 Gols: SVK: Ivan Schranz (25' 1ºT) // ING: Jude Bellingham (50' 2ºT) e Harry Kane (1' 1ºET)

🟨 Cartões amarelos: Marc Guéhi, Kobbie Mainoo e Jude Bellingham (Inglaterra); Milan Skriniar, Peter Pekarík, Denis Vavro, Norbert Gyömbér e Juraj Kucka (Eslováquia)

⚽ ESCALAÇÕES DO CONFRONTO

INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi e Kieran Trippier (Cole Palmer); Kobbie Mainoo (Eberechi Eze) e Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham (Ezri Konsa) e Phil Foden (Ivan Toney); Harry Kane (Conor Gallagher)



ESLOVÁQUIA (Técnico: Francesco Calzona)

Martin Dúbravka; Peter Pekarík (L'ubomír Tupta), Denis Vavro, Milan Skriniar e Dávid Hancko; Juraj Kucka (Matús Bero), Stanislav Lobotka e Ondrej Duda (László Bénes); Ivan Schranz (Norbert Gyömbér), David Strelec (Róbert Bozeník) e Lukás Haraslín (Tomás Suslov)

Kane e Bellingham comemoram virada da Inglaterra sobre a Eslováquia na Eurocopa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)