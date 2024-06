Harry Kane bate recorde histórico pela Inglaterra

Harry Kane em ação pela Inglaterra (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 14:12 • Gelsenkirchen (ALE)

Harry Kane bateu um novo recorde ao entrar em campo com a Inglaterra na Eurocopa. O centroavante alcançou a marca de 79 jogos oficiais pela seleção, superando o goleiro Peter Shilton (78) como jogador com mais atuações na história dos Três Leões.

Shilton, porém, segue como o atleta com mais compromissos realizados, somando partidas oficiais e não-oficiais. Ao todo, são 125, enquanto Kane tem 95, já contando com as oitavas de final diante da Eslováquia.

Além da marca de jogos, o capitão também é o maior artilheiro da seleção, com 64 gols. A liderança no quesito foi alcançada em 2023, ao marcar diante da Itália, em jogo válido pelas Eliminatórias da Euro, em vitória por 2 a 1, tendo ultrapassado o astro Wayne Rooney (53) no ranking.

Em sua trajetória pela Inglaterra, Kane marcou presença em três edições da Eurocopa - contando com 2024. Ao todo, são 14 partidas, com cinco gols. Seu melhor desempenho aconteceu no torneio disputado em 2021, quando marcou quatro gols e levou o English Team à decisão continental, parando nos pênaltis diante da própria Itália.