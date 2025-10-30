Bellingham 'retorna' e recupera protagonismo no Real Madrid
Meia se recuperou de lesão no ombro e retoma boa fase
- Matéria
- Mais Notícias
Jude Bellingham voltou a ser o centro das atenções no Real Madrid. Após meses em busca de melhorar a forma física por conta de uma lesão no ombro, o meia inglês reencontrou seu futebol em grande estilo. Nos últimos jogos, foi o nome decisivo nas vitórias sobre Juventus e Barcelona — com dois gols e uma assistência — e recuperou o protagonismo que o transformou em uma das principais estrelas da equipe na temporada passada.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Endrick descarta retorno ao Palmeiras e foca em saída do Real Madrid
Futebol Internacional29/10/2025
- Futebol Internacional
Jornal europeu expõe situação de Flamengo e Fluminense: ‘Ruína de 320 milhões’
Futebol Internacional29/10/2025
- Futebol Internacional
Kroos, ídolo do Real Madrid, alfineta jogador do Barcelona: ‘Não sei por que jogou’
Futebol Internacional29/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Reencontro com o melhor futebol
O gol e a assistência no duelo contra o Barcelona serviram como exemplo do retorno do meia ao seu melhor nível. Bellingham iniciou a jogada do primeiro gol com um giro que superou Pedri e, em seguida, lançou Mbappé para marcar. A atuação confirmou o impacto do camisa 5, que havia avisado na véspera estar "forte e positivo, provavelmente em seu melhor estado físico desde há algum tempo".
Durante o El Clásico, o inglês foi o jogador do Real Madrid que mais participou de ações ofensivas (53) e finalizou mais vezes (cinco, empatado com Mbappé). Também contribuiu defensivamente, com cinco recuperações de bola. Xabi Alonso destacou o trabalho do atleta durante o período de pausa para seleções, quando o clube elaborou um plano de treinamento específico.
— Sabíamos que ele precisava de minutos e ritmo. O progresso foi melhor do que esperávamos. Jude é de sensações e de transmitir energia — disse o treinador.
Adaptação tática e projeção
O técnico tem utilizado Bellingham em um sistema híbrido, com variação constante de posições. No Clássico, o jogador começou aberto pela direita, mas só rendeu plenamente após voltar ao meio, onde prefere atuar. Desde então, marcou dois gols em quatro dias, recuperando o rendimento que teve na temporada de estreia, quando somou 23 gols e 13 assistências.
— Me sinto muito bem e pronto para o que vem — afirmou o meia após a vitória. O próximo desafio do Real Madrid será contra o Valencia, por La Liga, antes de enfrentar o Liverpool em Anfield, pela Champions League.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias