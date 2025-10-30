menu hamburguer
Futebol Internacional

Bellingham 'retorna' e recupera protagonismo no Real Madrid

Meia se recuperou de lesão no ombro e retoma boa fase

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
07:15
Bellingham comemorando gol marcado contra a Juventus (Foto: Thomas Coex/AFP)
Bellingham comemorando gol marcado contra a Juventus (Foto: Thomas Coex/AFP)
Jude Bellingham voltou a ser o centro das atenções no Real Madrid. Após meses em busca de melhorar a forma física por conta de uma lesão no ombro, o meia inglês reencontrou seu futebol em grande estilo. Nos últimos jogos, foi o nome decisivo nas vitórias sobre Juventus e Barcelona — com dois gols e uma assistência — e recuperou o protagonismo que o transformou em uma das principais estrelas da equipe na temporada passada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Reencontro com o melhor futebol

O gol e a assistência no duelo contra o Barcelona serviram como exemplo do retorno do meia ao seu melhor nível. Bellingham iniciou a jogada do primeiro gol com um giro que superou Pedri e, em seguida, lançou Mbappé para marcar. A atuação confirmou o impacto do camisa 5, que havia avisado na véspera estar "forte e positivo, provavelmente em seu melhor estado físico desde há algum tempo".

Durante o El Clásico, o inglês foi o jogador do Real Madrid que mais participou de ações ofensivas (53) e finalizou mais vezes (cinco, empatado com Mbappé). Também contribuiu defensivamente, com cinco recuperações de bola. Xabi Alonso destacou o trabalho do atleta durante o período de pausa para seleções, quando o clube elaborou um plano de treinamento específico.

— Sabíamos que ele precisava de minutos e ritmo. O progresso foi melhor do que esperávamos. Jude é de sensações e de transmitir energia — disse o treinador.

Jude Bellingham comemora vitória do Real Madrid sobre o Barcelona (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Jude Bellingham comemora vitória do Real Madrid sobre o Barcelona (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Adaptação tática e projeção

O técnico tem utilizado Bellingham em um sistema híbrido, com variação constante de posições. No Clássico, o jogador começou aberto pela direita, mas só rendeu plenamente após voltar ao meio, onde prefere atuar. Desde então, marcou dois gols em quatro dias, recuperando o rendimento que teve na temporada de estreia, quando somou 23 gols e 13 assistências.

— Me sinto muito bem e pronto para o que vem — afirmou o meia após a vitória. O próximo desafio do Real Madrid será contra o Valencia, por La Liga, antes de enfrentar o Liverpool em Anfield, pela Champions League.

Jude Bellingham comemora vitória do Real Madrid sobre o Barcelona (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Jude Bellingham comemora vitória do Real Madrid sobre o Barcelona (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

