Com o início da pré-temporada, Bellingham completou uma semana de treinamento com o clube espanhol e mostrou estar criando boa relação com o elenco. O Real Madrid vai para os Estados Unidos disputar um torneio com Barcelona, Milan, Manchester United, Arsenal e Juventus. A estreia do meio-campista em jogos oficiais deve ser somente no dia 12 de agosto, pela primeira rodada da La Liga, contra o Athletic Bilbao.