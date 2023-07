Pedrinho havia chegado ao Athletico em 2021, em transferência a custo zero junto ao Vitória. Com a camisa da equipe do Sul do Brasil, o lateral atuou em 69 oportunidades, com nenhum gol marcado, mas dois passes para gol, ambos na disputa do Campeonato Brasileiro de 2022. Seu vínculo com o clube duraria até agosto de 2026 caso não houvesse rescisão.