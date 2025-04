Em meio a anúncio realizado nesta quarta-feira (16), a Uefa confirmou que o Linkin Park será a banda responsável pela abertura da final da Champions League, no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique. A banda é uma das mais populares do mundo, tendo retornado de hiato de sete anos em novembro do ano passado.

A interrupção nas atividades da banda foi forçada em 2017, quando o vocalista Chester Bennington faleceu. De lá pra cá, os outros membros do Linkin Park não escondiam que tinham vontade de voltar aos palcos. Fato é que encontrar um novo rosto principal era o maior desafio.

Anos se passaram e Emily Armstrong assumiu essa responsabilidade. No dia 4 de novembro do ano passado, ao lado dos antigos membros Mike Shinoda, Dave Phoenix e Joe Hahn, ela subiu ao palco pela primeira vez, anunciando não só o retorno da banda, como o álbum "From Zero", que foi lançado no dia 15 de novembro. Colin Brittain também entrou no grupo para assumir o lugar na bateria.

A escolha da Uefa vai de encontro com o momento vivido pela banda, que volta a ser protagonista no cenário da música mundial. Diferente do que é feito no Super Bowl, final do futebol americano dos Estados Unidos, a entidade que rege o futebol europeu posiciona artistas musicais na cerimônia de abertura, e não no intervalo.

— Com nosso novo álbum e turnê contínua, estamos maravilhados com a energia e o entusiasmo dos fãs. Mal podemos esperar para compartilhar essa mesma energia e entusiasmo no Kick Off Show da Final da UEFA Champions League apresentado pela Pepsi. Esta marca uma experiência totalmente nova para nós como banda, e estamos animados para compartilhar algumas de nossas músicas favoritas do passado e do presente, com os milhares na multidão e os milhões assistindo ao redor do mundo — disse Mike Shinoda, do Linkin Park, sobre o show na final da Champions.

Grandes nomes já subiram no palco da competição. Sendo um deles brasileiros, quando Anitta comandou a festa antes da final de 2023. Lenny Kravitz foi o responsável na edição da temporada passada.

