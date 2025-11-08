Após 16 vitórias seguidas, Bayern de Munique tem primeiro tropeço da temporada
Equipe empatou, mas ficou por pouco de sofrer uma derrota
O Bayern de Munique interrompeu neste sábado (8) sua impressionante sequência de 16 vitórias consecutivas na temporada. Em duelo movimentado contra o Union Berlim, fora de casa, os bávaros empataram por 2 a 2, evitando a derrota apenas nos acréscimos graças a Harry Kane, astro inglês cotado para o prêmio de Melhor do Mundo.
O confronto foi o 13º entre as equipes, e o Union Berlim esteve muito perto de alcançar a primeira vitória sobre o Bayern em sua história. O time da casa abriu o placar, sofreu o empate, voltou a ficar à frente e só cedeu o 2 a 2 nos minutos finais, diante de um adversário dominante, mas pouco eficiente.
Partida equilibrada em Berlim
Mesmo com amplo favoritismo, o Bayern entrou em campo com desempenho aquém do esperado. A equipe de Munique parecia travada após a vitória sobre o PSG pela Champions League e encontrou dificuldades para criar jogadas. O Union Berlim aproveitou o momento e inaugurou o marcador ainda na primeira etapa. Pouco depois, Luis Díaz, em grande lance individual, empatou o jogo com um golaço, reacendendo o duelo.
O primeiro tempo terminou com o Bayern controlando a posse de bola, mas sem transformar o domínio em chances claras. O Union, por outro lado, finalizou mais vezes e manteve o jogo equilibrado, empurrado pela torcida no An der Alten Försterei.
Kane evita derrota nos acréscimos
Na etapa final, o Bayern aumentou a pressão e terminou o jogo com quase 80% de posse de bola, mas o ritmo lento e a falta de precisão nas finalizações persistiram. O castigo veio aos 38 minutos: em cobrança de falta e rebote na área, o Union Berlim retomou a vantagem no placar, alimentando o sonho de um resultado histórico.
Quando a derrota parecia inevitável, Harry Kane apareceu mais uma vez para salvar o time bávaro. Aos 47 minutos, o atacante inglês completou de cabeça o cruzamento de Bischof e garantiu o empate por 2 a 2, evitando um revés que encerraria de forma amarga a série invicta de 16 vitórias consecutivas.
