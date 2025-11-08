menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Após 16 vitórias seguidas, Bayern de Munique tem primeiro tropeço da temporada

Equipe empatou, mas ficou por pouco de sofrer uma derrota

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 08/11/2025
13:41
Luis Diáz marcou um gol antológico contra o Union Berlim (Foto: Odd Andersen/AFP)
imagem cameraLuis Diáz marcou um gol antológico contra o Union Berlim
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bayern de Munique interrompeu neste sábado (8) sua impressionante sequência de 16 vitórias consecutivas na temporada. Em duelo movimentado contra o Union Berlim, fora de casa, os bávaros empataram por 2 a 2, evitando a derrota apenas nos acréscimos graças a Harry Kane, astro inglês cotado para o prêmio de Melhor do Mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O confronto foi o 13º entre as equipes, e o Union Berlim esteve muito perto de alcançar a primeira vitória sobre o Bayern em sua história. O time da casa abriu o placar, sofreu o empate, voltou a ficar à frente e só cedeu o 2 a 2 nos minutos finais, diante de um adversário dominante, mas pouco eficiente.

continua após a publicidade

Partida equilibrada em Berlim

Mesmo com amplo favoritismo, o Bayern entrou em campo com desempenho aquém do esperado. A equipe de Munique parecia travada após a vitória sobre o PSG pela Champions League e encontrou dificuldades para criar jogadas. O Union Berlim aproveitou o momento e inaugurou o marcador ainda na primeira etapa. Pouco depois, Luis Díaz, em grande lance individual, empatou o jogo com um golaço, reacendendo o duelo.

Bayern de Munique e Union Berlim ficaram no empate pela Bundesliga (Foto: Odd Andersen/AFP)
Bayern de Munique e Union Berlim ficaram no empate pela Bundesliga (Foto: Odd Andersen/AFP)

O primeiro tempo terminou com o Bayern controlando a posse de bola, mas sem transformar o domínio em chances claras. O Union, por outro lado, finalizou mais vezes e manteve o jogo equilibrado, empurrado pela torcida no An der Alten Försterei.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Kane evita derrota nos acréscimos

Na etapa final, o Bayern aumentou a pressão e terminou o jogo com quase 80% de posse de bola, mas o ritmo lento e a falta de precisão nas finalizações persistiram. O castigo veio aos 38 minutos: em cobrança de falta e rebote na área, o Union Berlim retomou a vantagem no placar, alimentando o sonho de um resultado histórico.

Quando a derrota parecia inevitável, Harry Kane apareceu mais uma vez para salvar o time bávaro. Aos 47 minutos, o atacante inglês completou de cabeça o cruzamento de Bischof e garantiu o empate por 2 a 2, evitando um revés que encerraria de forma amarga a série invicta de 16 vitórias consecutivas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias