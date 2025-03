Bayern e Leverkusen duelam pela primeira vez em Champions League

Bayern de Munique e Bayer Leverkusen viverão um novo capítulo em suas histórias, nesta quarta-feira (5), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Esta será a primeira vez que as equipes se enfrentam fora de competições internacionais. Ambos tiveram um "esquenta" no dia 15 de fevereiro, pela 22ª rodada da Bundesliga, onde os dois primeiros colocados empataram por 0 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de estar 12 pontos à frente dos atuais campeões, os Bávaros usarão o confronto na Liga dos Campeões como uma oportunidade para tentar acabar com o tabu de nunca ter vencido o adversário desde que Xabi Alonso assumiu a equipe.

continua após a publicidade

Ao todo, foram seis partidas do Bayern contra o Leverkusen e o time do técnico espanhol levou a melhor na maioria. São três vitórias e três empates no duelo e, além do retrospecto negativo da equipe de Vincent Kompany, ainda não conseguiu emplacar na Champions.

Os Bávaros tiveram resultados complicados na fase de liga, como a goleada sofrida contra o Barcelona e a derrota para o Feyenoord, além da classificação suada contra o Celtic. Por outro lado, os visitantes avançaram direto da Fase de Liga, tendo a sexta melhor campanha, com 16 pontos.

continua após a publicidade

Onde assistir a Bayern de Munique e Bayer Leverkusen pela Champions League

Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League (Foto: CHRISTOF STACHE / AFP)

O jogo desta quarta-feira (5) acontecerá na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A bola rolará às 17h (de Brasília) e o confronto terá transmissão exclusiva ao Space (canal fechado) e Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Ficha técnica

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

📺 Onde assistir: Space (canal fechado) e Max (streaming)

Prováveis escalações

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Dier, Upamecano e Alphonso Davies (Raphael Guerreiro); Goretzka, Kimmich e Jamal Musiala; Olise, Sané e Kane.

BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Xabi Alonso)

Hrádecký; Hincapié, Tah e Mario Hermoso; Frimpong, Exequiel Palacios, Andrich (Xhaka) e Alejandro Grimaldo; Florian Wirtz, Victor Boniface e Patrick Schik

➡️ Jornal internacional ignora Raphinha e escolhe favorito na Bola de Ouro