Na quinta-feira (27), todos os 18 jogos da quinta rodada da fase de liga da Europa League serão realizados. A jornada reunirá grandes duelos, como Roma e Midtjylland, e um reencontros que já foram finais da Champions League. A tabela conta com surpresa no topo e decepções, que estão fora da zona de classificação dos playoffs.

Duelos importantes

Líder da competição, com 100% de aproveitamento, o Midtjylland vai a capital italiana para encarar a Roma, às 14h45. Com Franculino Djú, um dos artilheiros da competição com três gols, a equipe dinamarquesa espera repetir os resultados que teve contra Celtic, Maccabi Tel Aviv, Nottingham Forest e Sturm Graz. Já a Roma, que teve início irregular na competição — duas vitórias e duas derrotas — busca vencer para pular da 18ª colocação e ficar mais perto dos oito primeiros.

Wesley comemora a vitória da Roma com seus companheiros (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Na Tchéquia, o Viktoria Plzeň recebe o Freiburg, na única partida que reunirá dois times que estão dentro da zona de classificação direta às oitavas de final. Os tchéquios ocupam a oitava colocação, em campanha que conta com uma grande vitória, fora de casa, contra a Roma, enquanto os alemães são os vice-líderes, sem perder, com três vitórias e um empate.

Jogos históricos

Nesta rodada, acontecerão duas reedições de finais de Champions League, nas partidas entre Celtic e Feyenoord, e Nottingham Forest e Malmö. Na decisão mais antiga, realizada em 1969/70, no San Siro, a equipe holandesa levou a melhor por 2 a 1, na prorrogação, sobre os escoceses e venceu pela primeira e única vez a competição europeia.

Na Europa League atual, Celtic e Feyenoord começaram mal, ocupando a 27ª e 29ª colocação, respectivamente. O duelo será às 14h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, nos Países Baixos.

O Feyenoord foi campeão da Champions League em 1970 (Foto: Divulgação/ UEFA)

O outro duelo histórico será entre Nottingham Forest e Malmö, que fizeram a decisão de 1978/79, no Estádio Olímpico de Munique. Na partida, os comandados por Brian Clough venceram por 1 a 0, com gol de Trevor Francis. A equipe inglesa repetiu o feito na temporada seguinte, contra o Hamburgo, pelo mesmo placar.

Nesta temporada, o Nottingham Forest é o 23º, com cinco pontos, após meses conturbados com duas trocas de treinadores. Já o Malmö ainda não venceu na competição, com apenas um ponto, na 33ª colocação.

O Nottingham Forest foi campeão da Champions League duas vezes (Foto: Reprodução / Site oficial da Uefa)

Jogos da Europa League - 5ª rodada

Aston Villa x Young Boys - 14h45 Plzen x Freiburg - 14h45 Feyenoord x Celtic - 14h45 Roma x Midtjylland - 14h45 PAOK x Brann - 14h45 Fenerbahçe x Ferencváros - 14h45 Porto x Nice - 14h45 Ludogorets Razgrad x Celta de Vigo - 14h45 LOSC x Dínamo - 14h45 Rangers x Braga - 17h Bologna x RB Salzburg - 17h Go Ahead Eagles x VfB Stuttgart - 17h Panathinaikos x Sturm - 17h Estrela Vermelha x FCSB - 17h Racing Genk x Basileia - 17h M. Tel-Aviv x Lyon - 17h Nottingham Forest x Malmö - 17h Betis x Utrecht - 17h

