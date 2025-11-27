Com grandes duelos e reencontros históricos, veja o que está em jogo na Europa League
Rodada terá duas reedições de finais da Champions League
Na quinta-feira (27), todos os 18 jogos da quinta rodada da fase de liga da Europa League serão realizados. A jornada reunirá grandes duelos, como Roma e Midtjylland, e um reencontros que já foram finais da Champions League. A tabela conta com surpresa no topo e decepções, que estão fora da zona de classificação dos playoffs.
Duelos importantes
Líder da competição, com 100% de aproveitamento, o Midtjylland vai a capital italiana para encarar a Roma, às 14h45. Com Franculino Djú, um dos artilheiros da competição com três gols, a equipe dinamarquesa espera repetir os resultados que teve contra Celtic, Maccabi Tel Aviv, Nottingham Forest e Sturm Graz. Já a Roma, que teve início irregular na competição — duas vitórias e duas derrotas — busca vencer para pular da 18ª colocação e ficar mais perto dos oito primeiros.
Na Tchéquia, o Viktoria Plzeň recebe o Freiburg, na única partida que reunirá dois times que estão dentro da zona de classificação direta às oitavas de final. Os tchéquios ocupam a oitava colocação, em campanha que conta com uma grande vitória, fora de casa, contra a Roma, enquanto os alemães são os vice-líderes, sem perder, com três vitórias e um empate.
Jogos históricos
Nesta rodada, acontecerão duas reedições de finais de Champions League, nas partidas entre Celtic e Feyenoord, e Nottingham Forest e Malmö. Na decisão mais antiga, realizada em 1969/70, no San Siro, a equipe holandesa levou a melhor por 2 a 1, na prorrogação, sobre os escoceses e venceu pela primeira e única vez a competição europeia.
Na Europa League atual, Celtic e Feyenoord começaram mal, ocupando a 27ª e 29ª colocação, respectivamente. O duelo será às 14h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, nos Países Baixos.
O outro duelo histórico será entre Nottingham Forest e Malmö, que fizeram a decisão de 1978/79, no Estádio Olímpico de Munique. Na partida, os comandados por Brian Clough venceram por 1 a 0, com gol de Trevor Francis. A equipe inglesa repetiu o feito na temporada seguinte, contra o Hamburgo, pelo mesmo placar.
Nesta temporada, o Nottingham Forest é o 23º, com cinco pontos, após meses conturbados com duas trocas de treinadores. Já o Malmö ainda não venceu na competição, com apenas um ponto, na 33ª colocação.
Jogos da Europa League - 5ª rodada
- Aston Villa x Young Boys - 14h45
- Plzen x Freiburg - 14h45
- Feyenoord x Celtic - 14h45
- Roma x Midtjylland - 14h45
- PAOK x Brann - 14h45
- Fenerbahçe x Ferencváros - 14h45
- Porto x Nice - 14h45
- Ludogorets Razgrad x Celta de Vigo - 14h45
- LOSC x Dínamo - 14h45
- Rangers x Braga - 17h
- Bologna x RB Salzburg - 17h
- Go Ahead Eagles x VfB Stuttgart - 17h
- Panathinaikos x Sturm - 17h
- Estrela Vermelha x FCSB - 17h
- Racing Genk x Basileia - 17h
- M. Tel-Aviv x Lyon - 17h
- Nottingham Forest x Malmö - 17h
- Betis x Utrecht - 17h
