SANDHAUSEN 2X5 BAYER LEVERKUSEN

O time comandado por Xabi Alonso goleou por 5 a 2 o Sandhausen, quara-feira (2), no BWT-Stadion am Hardtwald, clube da terceira divisão da Alemanha. O time sofreu mais do que o necessário, sofrendo o empate duas vezes, mas com golaços de Adli, dois de Hlozek e Palacios marcaram para o clube sensação no país.