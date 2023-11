O lateral reafirmava constantemente o desejo em retornar ao Brasil, e seu nome começou a ser muito especulado tanto no Botafogo quanto no Fluminense. Os botafoguenses se apoiavam no poder da SAF e as declarações antigas do jogador, mas o apelo sentimental e o sonho de conquistar uma Libertadores pelo Fluminense pesaram, e Marcelo retornou ao Tricolor das Laranjeiras no dia de fevereiro de 2023, com contrato até o fim de 2024.]