Bayer Leverkusen vence mais uma vez e iguala recorde de maior invencibilidade da Europa

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 15:37 • Leverkusen (ALE)

Após a goleada sobre o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, o Bayer Leverkusen, já campeão da Bundesliga, igualou o recorde do Benfica de maior invencibilidade da Europa, com 48 jogos ao total. A equipe comandada por Xabi Alonso soma até aqui: 40 vitórias, 8 empates, 134 gols marcados e apenas 36 gols sofridos.

Com o técnico espanhol obrigado a assistir do banco de reservas, devido a uma suspensão por cartão amarelo, o Leverkusen mostrou seu estilo, vencendo com gols de Xhaka, Patrik Schick, Frimpong e penalidades convertidas por Exequiel Palacios e Victor Boniface.

Após igualar o time de Lisboa, que conseguiu o feito dos 48 jogos entre os anos de 1963 e 1965, o Leverkusen pode bater o recorde ao encarar a Roma, na Alemanha, valendo vaga para a final da Europa League, após os 2 a 0 no jogo de ida fora de casa.

(Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Na partida, Xhaka abriu o placar com um chute de longa distância, antes das Águias de Hesse igualarem com Hugo Ekitike, que marcou pelo terceiro jogo consecutivo na Bundesliga. Pouco antes do intervalo, Schick colocou o Leverkusen à frente novamente e o campeão mundial com a Argentina, Palacios, marcou o terceiro de pênalti aos 58 minutos.

As comportas se abriram nos estágios finais, com Frimpong marcando apenas cinco minutos após entrar em campo, e então ganhando um pênalti faltando três minutos, em que Boniface converteu, garantindo a primeira vitória da equipe da Renânia do Norte-Vestefália em Frankfurt em seis anos.