Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 13:16 • Paris (FRA)

No evento 'Inspired by KM', co-organizado pela Nike, na famosa avenida Champs-Élysées de Paris, o atacante do PSG, Kylian Mbappé, expressou suas ambições antes de enfrentar o Borussia Dortmund no jogo de volta da semifinal da Champions League, na terça-feira (7). O jogador de 25 anos foi perguntado como o elenco se sente com a pressão da decisão, e ele se mostrou confiante para a partida.

- Estamos cientes da pressão, mas o grupo está extremamente tranquilo. Estamos confiantes e temos certeza de que vamos reverter esse placar e nos classificar para a final - disse Mbappé, no evento da fundação 'Inspired by KM' (iniciais do atleta).

Apesar da importância do jogo que vale na final da Liga dos Campeões, o camisa 7 do PSG estava determinado a estar presente neste evento e falou sobre o momento compartilhado com as muitas crianças de Paris.

- Tínhamos esse projeto há um ano de organizar um desafio esportivo em Paris. Eles pareciam felizes e realizados. O que acontece com eles é o que mais importa para mim hoje - acrescentou o francês.

Mbppé marcou dois gols contra o Barcelona na decisão das quartas de final (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

- Eu recebi frequentemente o mesmo aviso das crianças. Ouvi muitos 'temos que ganhar!' E eles estão certos, temos que ganhar. De qualquer forma, um dia como este contribui para o meu desenvolvimento como pessoa - finalizou Mbappé.

O Paris Saint-Germain saiu derrotado por 1 a 0 na Muralha Amarela no jogo de ida, e precisa da ajuda de Mbappé para triunfar por 2 gols de diferença para classificar para a final e enfrentar o vencedor de Real Madrid e Bayern de Munique.