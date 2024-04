Real Madrid x Barcelona: O El Clásico que pode decidir o título da La Liga

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo, no Bernabéu (Giuseppe CACACE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 06:00 • Madrid (ESP)

O Santiago Bernabéu vai receber o ‘El Clásico’ neste domingo, pelo confronto que pode decidir a corrida pelo título da La Liga, já que uma vitória do Real Madrid aproxima ainda mais da glória. Por outro lado, se o Barcelona marcar três pontos, vai tornar o final da temporada ainda mais acirrado.

A equipe merengue possui 78 pontos até o momento e está apenas oito pontos à frente do Barça, atual vice-colocado. Quando a partida for encerrada, ainda restarão seis jogos na temporada, totalizando mais 18 pontos. Se o time de Carlo Ancelotti vencer o duelo e aumentar a vantagem na liderança para 11 pontos, poderá iniciar as comemorações pela vitória do título da liga. No entanto, uma vitória para o time de Xavi reduziria a diferença para cinco pontos e permitiria que os ‘Culés’ continuassem sonhando.

Tudo ou nada pro Barça! Aposte R$100 no Lance! Betting e leve R$386 se o Barcelona vencer o Real Madrid

O primeiro El Clásico da temporada da La Liga foi vencido pelo Real Madrid, com dois gols de Jude Bellingham. O inglês estava enfrentando o Barcelona pela primeira vez e mostrou que é uma estrela de classe mundial, realizando um impacto imediato. Após a vitória, o time de Madrid conseguiu abrir uma vantagem de quatro pontos sobre seus oponentes, uma distância que, desde então, foi sendo ampliada cada vez mais.

Para o Barcelona, esta partida é fundamental se quiserem conquistar um título nesta temporada. A La Liga é o único troféu no qual os jogadores de Xavi podem levantar, e é por isso que o El Clásico no Bernabéu é ainda mais importante do que nas temporadas anteriores. A principal arma dos Culés é Lamine Yamal, jogador que foi ovacionado no estádio do Real Madrid quando jogou pela Espanha durante um amistoso internacional, enquanto Robert Lewandowski se juntará a ele no ataque, com Pedri e Frenkie de Jong logo atrás.

FUT INTERNACIONAL