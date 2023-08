O QUE VEM POR AÍ?

Nesta temporada 2023/2024, o Barcelona já apresentou alguns resultados após amistosos passados. Até o momento, já apresenta três vitórias, contra o Kobe, Real Madrid e Milan. Além disso, também uma derrota para o Arsenal. Já o Tottenham tenta recuperar a moral após os problemas na última temporada, com as eliminações precoces. Também enfrentou alguns amistosos até o momento, com uma derrota, contra West Ham, e duas vitórias, contra o Lion City Sailors e Shakhtar Donetsk.