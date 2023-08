No primeiro tempo, quem abriu o placar do confronto foi Messi, com um gol que relembrou os velhos tempos de Barcelona, com a assistência de Jordi Alba. O gol foi comparado ao que foi marcado no 3 a 2 contra o Real Madrid, no "el clássico" em 2017, quando o argentino fez a famosa comemoração de tirar a camisa e mostrar a torcida.