O Barcelona observa o meia-atacante Matías Segovia, do Botafogo. De acordo com o jornal catalão "Mundo Deportivo", o paraguaio de 20 anos, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, é monitorado por diversos clubes europeus, como o próprio Barcelona, que observa Segovinha desde 2019, quando o mesmo atuava pela seleção paraguaia no Mundial sub-17.