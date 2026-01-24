Barcelona x Real Oviedo: onde assistir, horário e escalações do jogo por La Liga
Barcelona enfrentará o lanterna da competição
Barcelona e Real Oviedo se enfrentam, neste domingo (25), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), pela 21ª rodada de La Liga. O confronto terá transmissão exclusiva do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Barcelona chega para o confronto em grande fase, após vencer o Slavia Praga por 4 a 2, em confronto válido pela Champions League. Agora, a equipe blaugrana volta suas atenções para o confronto contra pela La Liga, afim de manter a liderança da competição.
Por outro lado, o Real Oviedo não vive um bom momento. Lanterna da competição, a equipe somou apenas 13 pontos em 20 rodadas do campeonato. Sem vencer há 14 partidas, o time quer dar a volta na elite do futebol espanhol, após 25 anos longe da primeira divisão.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Baldé; Casadó e De Jong; Lamine Yamal, Fermín Torres e Olmo; Rashford (Raphinha)
❌ Desfalques: Pedri, Andreas Christensen, Gavi e Ferran Torres.
🔵⚪ Real Oviedo (Técnico: Guillermo Almada)
Escandell; Ahijado, Costas, Luengo e Alhassane; Sibo, Colombatto, Hassan e Chaira; Reina e Vinas
❌ Desfalques: Jaime Vazquez, Eric Bailly e Ovie Ejaria
