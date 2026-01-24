menu hamburguer
Barcelona x Real Oviedo: onde assistir, horário e escalações do jogo por La Liga

Barcelona enfrentará o lanterna da competição

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
18:13
Barcelona x Real Oviedo - La Liga
imagem cameraBarcelona encara o Real Oviedo pela 21ª rodada de La Liga (Foto: Miguel Riopa/AFP)
Barcelona e Real Oviedo se enfrentam, neste domingo (25), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), pela 21ª rodada de La Liga. O confronto terá transmissão exclusiva do Disney+ (streaming).  ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
ROV
La Liga
21ª rodada
Data e Hora
Domingo (25), às 12h15 (de Brasília)
Local
Camp Nou, em Barcelona (ESP)
Árbitro
Juan Martínez
Assistentes
Miguel Martínez, Ignacio Alonso e Armando Ramo
Var
Mario Malero (VAR) e José Antonio López (AVAR)
O Barcelona chega para o confronto em grande fase, após vencer o Slavia Praga por 4 a 2, em confronto válido pela Champions League. Agora, a equipe blaugrana volta suas atenções para o confronto contra pela La Liga, afim de manter a liderança da competição.

Por outro lado, o Real Oviedo não vive um bom momento. Lanterna da competição, a equipe somou apenas 13 pontos em 20 rodadas do campeonato. Sem vencer há 14 partidas, o time quer dar a volta na elite do futebol espanhol, após 25 anos longe da primeira divisão.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Baldé; Casadó e De Jong; Lamine Yamal, Fermín Torres e Olmo; Rashford (Raphinha)

❌ Desfalques: Pedri, Andreas Christensen, Gavi e Ferran Torres.

Dani Olmo comemora gol do Barcelona sobre o Slavia Praga, pela Champions League
Dani Olmo comemora gol do Barcelona sobre o Slavia Praga, pela Champions League (Foto: Michal Cizek/AFP)

🔵⚪ Real Oviedo (Técnico: Guillermo Almada)
Escandell; Ahijado, Costas, Luengo e Alhassane; Sibo, Colombatto, Hassan e Chaira; Reina e Vinas

❌ Desfalques: Jaime Vazquez, Eric Bailly e Ovie Ejaria

Santi Cazorla comemora gol pelo Real Oviedo (Foto: Reprodução/Santi Cazorla)
Santi Cazorla comemora gol pelo Real Oviedo (Foto: Reprodução/Santi Cazorla)

