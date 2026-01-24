Como derrota do Wolverhampton pode acelerar uma possível venda de João Gomes?

Com a derrota para o Manchester City, o Wolverhampton segue amargando a lanterna da Premier League com apenas oito pontos. Em meio a essa situação, João Gomes é alvo de diversos clubes da Inglaterra e de outros países no mercado de transferências.

Neste momento, os Wolves têm apenas 15 jogos por fazer na Premier League para se livrar da iminente queda. A equipe de Rob Edwards têm 14 pontos de desvantagem para o Nottingham Forest, que é o 17º colocado e o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Com menos chances de permanecer na elite do futebol inglês, o Wolverhampton pode optar por negociar João Gomes ainda na janela de transferência de janeiro. Inicialmente, a ideia era manter o brasileiro até o fim da temporada, mas os planos podem ser alterados.

Em coletiva realizada na sexta-feira (23), Rob Edwards chegou a abordar o tema de transferências. O comandante disse que não existe pressão para vender jogadores, mas não descartou a possibilidade caso apareça uma boa oportunidade de mercado.

- Não estamos sob nenhuma pressão para vender. Queremos ser o mais fortes possível. A menos que a gente sinta que é o melhor para o clube, ninguém sairá. Ninguém tem batido à minha porta. Todos demonstraram uma atitude muito boa e um desejo de estar aqui e treinar, então, se isso continuar, será bem simples.

Antes do fechamento da janela de transferências, o Wolverhampton tem um jogo contra o Bournemouth, em casa, no dia 31 de janeiro. É possível que o clube tente segurar suas principais peças visando o duelo que pode ser considerado chave na luta do rebaixamento.

No entanto, caso os Wolves não consigam os três pontos, o clube se aproximaria ainda mais de uma queda e poderia destravar vendas nos próximos dias. E João Gomes, assim como o atacante Strand Larsen, são dois dos nomes que mais interessam a outras equipes.

O que o Wolverhampton precisa fazer para não cair?

Baseado na média dos últimos cinco anos, o Wolverhampton precisa fazer 31 pontos para escapar da zona do rebaixamento. Isso significa que os Lobos precisariam ter ao menos sete vitórias e dois empates nos últimos 15 jogos, o que é considerado muito difícil.

Com isso, o Wolverhampton poderia acelerar uma venda de João Gomes ou outras peças para não correr o risco dos jogadores perderem valor de mercado na próxima janela de transferências. Ou do clube precisar se desfazer de atletas mais caros em meio a nova realidade financeira da Championship.

