Barcelona x Borussia Dortmund marca os melhores ataques da Champions; veja números

Barcelona e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (9) no estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha (ESP), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 2024/25. O embate é a maior promessa de gols do mata-mata, visto que marca o confronto entre os dois melhores ataques da competição continental.

Barcelona e Borussia Dortmund são os times com mais gols nesta Champions: o primeiro tem 32, e o outro 28, empatado com Real Madrid e Bayern de Munique. A partida entre as duas equipes não é inédita nesta edição: os catalães foram até a Alemanha para conquistar o resultado de 3 a 2, pela sexta rodada da fase de liga. À época, os gols foram marcados por Raphinha e Ferran Torres (2x) para os vitoriosos, e Guirassy descontou duas vezes aos mandantes.

⚽ Artilheiro dos duelo: Raphinha, Guirassy e Lewandowski 🔵🔴⚔️⚫🟡

Adversários na briga por uma vaga na semifinal da Champions League, Raphinha e Guirassy travarão, também, uma disputa à parte. Isso porque ambos os jogadores estão entre os artilheiros do torneio.

Raphinha leva breve vantagem em relação ao adversário das quartas. Até aqui, o brasileiro já marcou 11 gols em dez jogos. Desses 11, três foram marcados nos dois únicos jogos de mata-mata do Barcelona até aqui, contra o Benfica. Os outros oito foram ainda na fase de liga. Por ter a segunda melhor campanha, o Barça não precisou disputar a fase de repescagem.

Guirassy, por sua vez, teve mais jogos do que Raphinha, visto que entrou em campo em duas oportunidades a mais por conta da repescagem. São dez gols marcados em 12 jogos, sendo um contra o Sporting no mata-mata.

Além da disputa particular, Lewandowski segue na cola com nove nesta edição de Champions. Ex-jogador aurinegro, chega no jogo com retrospecto dominante contra o ex-clube: 27 gols em 27 atuações no adversário. Pelo clube, ele busca o centésimo tento, já que conta com 97 em 139 jogos pela equipe espanhola, uma média de 0,69 gol por partida.

