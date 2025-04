Barcelona e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (9) no estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha (ESP), pela Champions League. Principal personagem do duelo, Robert Lewandowski chega no jogo de ida das quartas de final com retrospecto dominante contra o ex-clube: 27 gols em 27 atuações no adversário aurinegro.

Aos 36 anos, Lewandowski é um dos grandes atacantes do futebol mundial na última década. O polonês ganhou projeção internacional com a camisa do Borussia Dortmund, entre 2010 e 2014. Pelo clube, foram 103 gols em 187 partidas (média de 0,55), com 42 assistências. No comando de Jürgen Klopp, ele fez parte de uma geração que venceu o bicampeonato da Bundesliga, a Copa da Alemanha de 2012 e a Supercopa da Alemanha de 2013, além do vice da Champions League para o Bayern de Munique em 2013.

Após anos de glória em Dortmund, o camisa 9 foi alcançar voos maiores no carrasco continental. Na Baviera, a história entre Lewandowski e Borussia começou a correr para um lado oposto ao que existia anteriormente. Com média de um gol por jogo, trata-se do time no qual o centroavante mais fez gols na carreira. Foram 18 vitórias, quatro empates e cinco derrotas no total, além dos 27 tentos.

Em 2022, o astro saiu do território germânico após 12 anos para conhecer terras ibéricas. Um instável Barcelona foi o destino do craque, escolha que não poderia ter encaixado mais nesta temporada. Em 2024/25, Lewandowski é um dos responsáveis pelo melhor ataque do futebol europeu no período, com 141 gols. Artilheiro da equipe, marcou 38 — melhor ano dele no Barça. Pelo clube, ele soma 97 em 139 jogos pela equipe espanhola, uma média de 0,69 gol por jogo, superior à passagem dele pelos aurinegros.

➡️ Técnico do Barcelona defende Raphinha após ‘treta’ na Espanha; entenda

Ao lado de Raphinha e Yamal, o Barcelona de Lewandowski continua invicto em 2025. Em 22 jogos, conseguiu 18 vitórias e quatro empates. Agora, contra o Borussia, busca voltar ao protagonismo da maior competição de clubes do mundo após anos nebulosos.