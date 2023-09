!CAMPEÃO EM CAMPO! O Barcelona recebe o Real Betis neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em jogo válido pela 5ª rodada de LaLiga. Os comandados de Xavi ocupam a 3ª posição na tabela, com 10 pontos conquistados, dois pontos atrás do líder Real Madrid. Já o Betis é o 8º colocado, com sete.