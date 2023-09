COMO ESTÁ O GENOA?

O Genoa se prepara para receber o Napoli com a esperança de reverter seu início difícil na Serie A italiana. Jogando em casa, a equipe está buscando sua segunda vitória no campeonato e, assim, reacender suas ambições na temporada. Com o apoio da torcida, a Genoa está determinada a dar o seu melhor contra um Napoli que promete oferecer uma partida emocionante.