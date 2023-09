!ALERTA DE JOGAÇO! Valencia e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (16), às 11h15 (de Brasília) no Estádio Mestalla, em jogo válido pela 5ª rodada da LaLiga, o Campeonato Espanhol. O time da casa soma seis pontos e ocupa a 12ª posição na tabela, enquanto os colchoneros estão em 5º lugar, com sete pontos, mas com um jogo a menos.