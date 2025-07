O Corinthians enfrenta mais uma polêmica nos bastidores políticos do clube. Segundo informações inicialmente divulgadas pelo "GE", o ex-presidente Duilio Monteiro Alves, que comandou a gestão entre 2021 e 2023, teria autorizado o pagamento de produtos e serviços para uso pessoal com recursos do Timão. Documentos como notas fiscais e cupons confirmariam as despesas realizadas.

Entre os itens pagos com verba do clube aparecem compras inusitadas para o contexto administrativo, como bebidas alcoólicas, cigarros e até remédios de uso íntimo. A revelação reforça a pressão sobre antigos dirigentes, embora Duilio negue que tenha se beneficiado pessoalmente das transações.

Diversos gastos chamam atenção, incluindo notas emitidas por empresas com mudanças recentes de atividade e sócios, como o “Oliveira Minimercado”, responsável por valores expressivos em serviços de buffet. As compras englobam desde produtos básicos até itens de uso particular, como:

Alimentação e supermercados – cerca de R$ 57,8 mil com bebidas, carnes, frutas, pizzas e lanches;



– cerca de R$ 57,8 mil com bebidas, carnes, frutas, pizzas e lanches; Farmácias – remédios comuns e medicamentos para disfunção erétil - tadalafila (duas vezes) e Cialis;



– remédios comuns e medicamentos para disfunção erétil - tadalafila (duas vezes) e Cialis; Serviços pessoais – barbearia, manicure, lavanderia, flores e bijuterias;



– barbearia, manicure, lavanderia, flores e bijuterias; Transporte e combustível – R$ 13,8 mil entre abastecimento, táxi, manutenção e lavagem de carros;



– R$ 13,8 mil entre abastecimento, táxi, manutenção e lavagem de carros; Itens diversos – ração para animais, brinquedos, aparelhos de barbear e recibos sem descrição do serviço;

Além disso, há registros de pagamentos a pessoas físicas sem detalhamento do trabalho prestado, compras em farmácias de Fortaleza no mesmo dia em que o time atuou pela Copa Sul-Americana e notas de postos de gasolina emitidas em horários muito próximos. O "ge" ainda revela que alguns dos endereços e estabelecimentos listados não funcionam de fato como comércios no local indicado.

Contexto político no Corinthians

No último dia 11, Andrés Sanchez admitiu ter gasto cerca de R$ 9 mil com o cartão corporativo do Corinthians durante uma viagem ao Rio Grande do Norte, em 2020, período em que estava licenciado do cargo de presidente. O ex-dirigente chegou a reembolsar o clube em R$ 15 mil.

O CORI (Conselho de Orientação do Corinthians) aprovou que o caso fosse levado para a Comissão de Ética. Após o trâmite, o Conselho Deliberativo irá votar uma punição, que pode chegar até a expulsão do quadro de sócios.

Duílio também vira alvo dos opositores no caso dos cartões corporativos. Os fatos enfraquecem a imagem da chapa Renovação e Transparência, dos ex-presidentes, na véspera do pleito para ratificar ou não o impeachment de Augusto Melo.

No dia 9 de agosto, Romeu Tuma Jr. convocou uma assembleia geral dos associados para votar o impeachment de Augusto Melo, afastado do cargo pelo Conselho Deliberativo desde 26 de maio. Uma das principais campanhas do dirigente é a oposição à antiga chapa.