Barcelona leva susto, mas vence e garante classificação na Copa do Rei

O Barcelona venceu o Racing Santander por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), no estádio El Sardinero, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Rei. Mesmo dominante na posse de bola, a equipe blaugrana encontrou dificuldades diante da postura defensiva do adversário e só abriu o placar com Ferran Torres. Na reta final, levou um susto em grande defesa de Joan García, antes de Lamine Yamal marcar no último lance e selar a classificação.

Com o resultado, o Barcelona, atual campeão da Copa do Rei, avança mais uma etapa na competição e aguarda o sorteio, marcado para a próxima segunda-feira, para conhecer seu adversário nas quartas de final.

Como foi o jogo entre Racing e Barcelona?

Com escalação mista, o Barcelona viajou à Cantábria para enfrentar o Racing Santander em um duelo que colocava frente a frente duas equipes em bom momento em suas respectivas divisões. Líder da Segunda Divisão, o Racing apostava no fator casa e na organização defensiva, enquanto o Barcelona buscava impor seu estilo mesmo poupando algumas peças importantes.

Desde os primeiros minutos, o Racing adotou postura conservadora, montando uma linha de cinco defensores e fechando os espaços pelo centro. Sem Raphinha e Pedri, o ataque do Barcelona carecia de criatividade, e a responsabilidade ofensiva recaía principalmente sobre Yamal, que atuava aberto pela direita. O jovem, no entanto, era constantemente dobrado na marcação e teve dificuldades para criar jogadas individuais.

Apesar do controle da posse, o Barcelona encontrava dificuldades para transformar domínio em chances claras. A equipe girava a bola de um lado ao outro, tentando infiltrações pontuais e cruzamentos, mas esbarrava no posicionamento compacto do Racing. Ainda assim, o time blaugrana terminou o primeiro tempo com cerca de 80% de posse, embora com poucas finalizações realmente perigosas.

O Racing, por sua vez, não se limitava apenas a se defender. Sempre que recuperava a bola, tentava acelerar o jogo em transições rápidas, explorando os espaços deixados pelo Barcelona. As investidas, porém, não resultaram em grandes ameaças ao gol defendido pelos catalães.

Jogadores do Barcelona e Racing em campo (Foto: Reprodução/X)

Na volta do intervalo, o Barcelona apresentou postura mais agressiva. Logo nos primeiros minutos, Yamal participou de uma jogada perigosa ao atrair a marcação pela direita e encontrar Rashford livre pelo lado esquerdo. O inglês finalizou de primeira, mas o goleiro do Racing fez boa defesa e evitou o gol.

A pressão aumentou, e Yamal passou a ser mais participativo. Em cobrança de escanteio curta, o atacante surpreendeu ao finalizar direto, acertando o travessão. No rebote, o Racing afastou o perigo e tentou sair em velocidade, mas a jogada não avançou.

O gol que definiu o confronto saiu pouco depois, em um raro momento de transição rápida do Barcelona. Após cortar um contra-ataque do Racing, a equipe acelerou a recomposição ofensiva. Fermín percebeu a movimentação de Ferran Torres às costas da defesa e deu o passe em profundidade. O atacante recebeu em velocidade, driblou o goleiro com frieza e finalizou para marcar o único gol da partida.

Após o gol, o Barcelona passou a controlar o ritmo do jogo com mais tranquilidade, mas ainda assim foi ameaçado. Em uma jogada rápida, o Racing chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Pouco depois, a equipe da casa voltou a levar perigo em outra finalização, novamente em posição irregular.

Nos acréscimos, porém, o Racing conseguiu sua melhor oportunidade no jogo em uma jogada válida. Após erro defensivo de Cubarsí, Lozano recebeu em velocidade e saiu no mano a mano com Joan García. O goleiro do Barcelona cresceu no lance, fez grande defesa e evitou o empate no momento mais crítico da partida.

O susto serviu como resposta imediata. No último lance do jogo, o Barcelona aproveitou a defesa do Racing desorganizada após se lançar ao ataque. Em transição rápida, Yamal recebeu em velocidade com vantagem numérica. O astro encontrou Lewandowski no meio, mas a bola passou pelo polonês e chegou até Raphinha. Sem ângulo, o brasileiro devolveu para Yamal, que, já sem goleiro, apenas empurrou para o fundo das redes e decretou o 2 a 0 no último segundo.

O que vem por aí?

Após a eliminação, o Racing Santander volta a campo no próximo domingo (18), quando enfrenta o Las Palmas, em confronto direto entre líder e vice-líder da Segunda Divisão. A partida está marcada para as 12h15 (de Brasília).

