Veja classificados ao mata-mata, rebaixados e promovidos na Nations League

A primeira fase da Nations League da Uefa chega ao fim na próxima terça-feira (19), com partidas que definirão as situações das seleções nas Ligas A, B, C e D. Apesar de incompleto, o capítulo inicial do torneio já tem algumas certezas como equipes garantidas no mata-mata, rebaixadas e promovidas. Confira a situação de cada grupo da competição e o que pode mudar com as partidas a serem disputadas!

Nations League: situação atual das seleções

LIGA A - GRUPO 1

Portugal - classificada ao mata-mata

Croácia - classificada ao mata-mata

Escócia - playoffs de rebaixamento

Polônia - rebaixada à Liga B

Como todas as seleções já disputaram as seis rodadas da primeira fase, a situação do grupo está definida.

LIGA A - GRUPO 2

França - classificada ao mata-mata

Itália - classificada ao mata-mata

Bélgica - playoffs de rebaixamento

Israel - rebaixada à Liga B

Como todas as seleções já disputaram as seis rodadas da primeira fase, a situação do grupo está definida.

LIGA A - GRUPO 3

Alemanha - classificada ao mata-mata

Holanda - classificada ao mata-mata*

Hungria - playoffs de rebaixamento*

Bósnia - rebaixada à Liga B

O grupo ainda não disputou todas as seis partidas da primeira fase, porém, a Alemanha está garantida no mata-mata. Com oito pontos, a Holanda pode até perder para a já rebaixada Bósnia para manter a vaga na próxima fase: se vencer, a Hungria consegue alcançar os holandeses em pontos, mas teria que tirar um saldo de 13 gols com relação aos rivais.

LIGA A - GRUPO 4

Espanha - classificada ao mata-mata

Dinamarca - classificada ao mata-mata

Sérvia - playoffs de rebaixamento

Suíça - rebaixada à Liga B

Como todas as seleções já disputaram as seis rodadas da primeira fase, a situação do grupo está definida.

LIGA B - GRUPO 1

Chéquia - classificada à Liga A*

Geórgia - playoffs de acesso à Liga A*

Albânia - playoffs de rebaixamento à Liga C*

Ucrânia - rebaixada à Liga C*

De longe, o grupo mais embolado da segunda divisão da Liga das Nações. A Chéquia, líder do grupo, soma oito pontos, apenas um a mais que a Geórgia e a Albânia, segunda e terceira colocadas. Além disso, a Ucrânia, lanterna do grupo com cinco pontos, enfrenta a Albânia e pode terminar a terça-feira classificada aos playoffs de acesso para a primeira divisão.

LIGA B - GRUPO 2

Inglaterra - classificada à Liga A

Grécia - playoffs de acesso à Liga A

Irlanda - playoffs de rebaixamento à Liga C

Finlândia - rebaixada à Liga C

Como todas as seleções já disputaram as seis rodadas da primeira fase, a situação do grupo está definida.

LIGA B - GRUPO 3

Noruega - classificada à Liga A

Áustria - playoffs de acesso à Liga A

Eslovênia - playoffs de rebaixamento à Liga C

Cazaquistão - rebaixada à Liga C

Como todas as seleções já disputaram as seis rodadas da primeira fase, a situação do grupo está definida.

Haaland é artilheiro histórico da seleção da Noruega e liderou a seleção ao acesso na Nations League (Foto: Reprodução)

LIGA B - GRUPO 4

Turquia - classificada à Liga A*

País de Gales - playoffs de acesso à Liga A*

Islândia - playoffs de rebaixamento à Liga C*

Montenegro - rebaixada à Liga C

A única situação definida no grupo é o rebaixamento de Montenegro à Liga C. A Turquia lidera o grupo com 11 pontos conquistados e enfrenta os lanternas para assegurar o acesso direto, enquanto País de Gales e Islândia, que fazem duelo direto pela classificação, esfregam as mãos com um possível tropeço turco.

LIGA C - GRUPO 1

Suécia - classificada à Liga B*

Eslováquia - playoffs de acesso à Liga B*

Estônia - permanece na Liga C*

Azerbaijão - playoffs de permanência na Liga C*

O grupo não possui situações definidas, apesar de encaminhadas. A líder Suécia, com 13 pontos, só perderá a posição caso seja derrotada pelo Azerbaijão, em casa, e a Eslováquia vença a Estônia e tire cinco gols de saldo. A situação do quarto colocado, atualmente o Azerbaijão, varia conforme o desempenho dos outros grupos: na Nations League, os dois melhores quartos colocados disputam playoffs de rebaixamento com os segundos colocados dos grupos da Liga D.

LIGA C - GRUPO 2

Romênia - classificada à Liga B*

Kosovo - playoffs de acesso à Liga B*

Chipre - permanece na Liga C

Lituânia - rebaixado à Liga D

Romênia e Kosovo, líder e vice do grupo, tiveram o confronto direto suspenso após a seleção segunda colocada abandonar o gramado após cânticos ofensivos. A Uefa não deu um parecer oficial sobre o resultado da partida. Chipre e Lituânia têm situações definidas na competição.

LIGA C - GRUPO 3

Irlanda do Norte - classificada à Liga B

Bulgária - playoffs de acesso à Liga B

Bielorrússia - permanece na Liga C

Luxemburgo - playoffs de permanência na Liga C*

A única situação a ser definida no grupo é a de Luxemburgo, quarto colocado. Com três pontos, é preciso torcer contra a vitória do Azerbaijão no Grupo 1.

LIGA C - GRUPO 4

Macedônia do Norte - classificada à Liga B

Armênia - playoffs de acesso à Liga B

Ilhas Faroé - permanece na Liga C

Letônia - playoffs de permanência na Liga C

Como todas as seleções já disputaram as seis rodadas da primeira fase, a situação do grupo está definida.

LIGA D - GRUPO 1

San Marino - classificada à Liga C

Gibraltar - playoffs de acesso à Liga C

Liechtenstein - permanece na Liga D

Como todas as seleções já disputaram rodadas da primeira fase, a situação do grupo está definida.

LIGA D - GRUPO 2

Moldávia - classificada à Liga C*

Malta - playoffs de acesso à Liga C*

Andorra - permanece na Liga D

A liderança da Moldávia, com nove pontos, só será retirada caso Malta goleie Andorra por cinco gols de diferença.

