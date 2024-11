Rodrygo treina pelo Real Madrid e pode voltar aos gramados antes do esperado

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, teve uma ótima notícia no treino da equipe nesta segunda-feira (18). Rodrygo, que teve uma lesão muscular na partida contra o Osasuna, por LA LIGA, apareceu para as atividades e pode retornar à disposição do italiano antes do esperado. As informações são do jornal madrilenho “Marca”.

continua após a publicidade

➡️ Não é Vini Jr: Romário se rende a titular da Seleção Brasileira

Rodrygo e os lesionados em Madri

A recuperação do atacante estava estipulada entre cinco a seis semanas, porém, a chance de Rodrygo voltar aos relacionados para a partida contra o Liverpool, no dia 27 de novembro, pela Champions League. O Rayo se lesionou o reto femoral da perna esquerda no dia 9 de novembro, e anteriormente, tinha sofrido com um problema no bíceps femoral esquerdo.

Rodrygo comemora gol pelo Real Madrid (Photo by JAIME REINA / AFP)

Além de Rodrygo, Courtois e Lucas Vázquez também foram as novidades vindas do departamento médico no treinamento em Valdebebas. Recuperado de uma lesão no músculo adutor da perna esquerda, o goleiro belga deve retornar aos gramados já no próximo compromisso merengue, contra o Leganés, por LA LIGA, no dia 24 de novembro. O caso do lateral espanhol é semelhante, e apesar do prazo de recuperação ser geralmente de um mês, Vázquez pode voltar à disposição na partida em Anfield.

continua após a publicidade

Em meio a um departamento médico lotado de jogadores, Ancelotti tem ótimas notícias em uma fase crucial da temporada. O Real Madrid segue na busca pela liderança do Campeonato Espanhol, com 27 pontos, seis a menos que o líder Barcelona, e quer garantir uma vaga no mata-mata da Champions League, competição em que oscila na temporada. Após o final da pausa da Data Fifa, os Merengues entram em campo, fora de casa, contra o Leganés no dia 24 de novembro.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional