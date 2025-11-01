menu hamburguer
Futebol Internacional

Barcelona fará treino aberto no Camp Nou; saiba detalhes

O Camp Nou passa por reformas desde junho de 2023

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
09:15
Estágio atual da reforma do Camp Nou Spotify (Foto: Reprodução/Barcelona)
Estágio atual da reforma do Camp Nou Spotify (Foto: Reprodução/Barcelona)
O Camp Nou voltará a receber os jogadores e o torcedores do Barcelona – ainda não para uma partida, mas para um treino aberto. Em reforma desde junho de 2023, a data de reinauguração oficial já foi adiada algumas vezes. O treino, que acontecerá no dia 7 de novembro (próxima sexta-feira), também servirá como "teste técnico e operacional" para a eventual reabertura.

O clube trabalha para que já possa sediar o jogo contra o Athletic Bilbao, válido por La Liga, no dia 22 de novembro, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo. Enquanto o martelo ainda não é batido, cerca de 23 mil pessoas deverão comparecer ao Camp Nou para assistir ao treinamento dos Culés. A capacidade máxima atualmente permitida pela prefeitura de Barcelona é de 27 mil pessoas – por esse motivo, o time catalão continua a mandar seus jogos no estádio de Montjuïc, enquanto aguarda a autorização para receber ao menos 45 mil torcedores.

O preço dos ingressos será de cinco euros (aproximadamente 30 reais) para sócios e de 10 euros (cerca de 60 reais) para o público geral. A renda arrecadada será revertida para o projeto social "Pulseras Blaugranas", que tem como objetivo trabalhar a saúde mental de crianças e adolescentes hospitalizados, de acordo com a nota publicada pelo Barça.

Barcelona começou a trabalhar para limpar o campo e colocar a grama (Foto: Barcelona/Victor Salgado EFE)
Barcelona começou a trabalhar para limpar o campo e colocar a grama (Foto: Barcelona/Victor Salgado EFE)

📆 Sequência do Barcelona na temporada (ainda sem o Camp Nou)

O time de Raphinha recebe o Elche, pela 11ª rodada da La Liga, no próximo domingo (2), às 14h30 (horário de Brasília). Vice-colocado, o Barcelona busca uma recuperação após a derrota para o rival Real Madrid, no último domingo (26), que é o atual líder, com cinco pontos a mais na tabela (22 e 27, respectivamente).

No meio da semana, as atenções viram para a Champions League. O Barça vai ao Estádio Jan Breydel, em Bruges, na Bélgica, para enfrentar o Club Brugge, pela quarta rodada da competição, na quarta-feira (5). Os Culés estão na 9ª colocação, com seis pontos, somando duas vitórias e uma derrota na fase de liga do torneio.

