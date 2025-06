Barcelona estuda se despedir de astro

O Barcelona espera anunciar Joan Garcia como novo goleiro para a temporada 25/26. Além dele, Wojciech Szczesny renovou o contrato com o clube até 2027. Com os dois arqueiros no elenco, o Barça estuda se despedir do terceiro goleiro Marc-André ter Stegen.

Com a provável contratação de Joan Garcia, o Barcelona terá três goleiros importantes no elenco, o que influenciará negativamente nas contas do clube.

Por isso, segundo o site de notícias espanhol Sport, a decisão já foi tomada internamente e o Barça pretende conversar com o arqueiro alemão para analisar a situação do atleta no clube, quando o mesmo retornar da seleção alemã.

Ainda de acordo com o Sport, o Barcelona oferecerá a ele o pagamento correspondente ao próximo ano de contrato para que ele possa aceitar uma transferência gratuita. O time de Hansi Flick busca compensar o alemão pela quebra do contrato, que está assinado até junho de 2028.

Stegen não demonstra vontade de deixar o Barcelona

Marc-André ter Stegen pode deixar o Barcelona. (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, Stegen precisa de participação em jogos para buscar a titularidade na seleção alemã. Apesar disso, o goleiro não parece querer sair do clube espanhol.

— Ninguém me disse nada sobre isso. Mas não estou preocupado, sei que estarei em Barcelona no ano que vem. O Barça é um dos maiores clubes e a competição é normal. Para mim, a situação não vai mudar. Estou muito animado para a próxima temporada com uma equipe mais jovem, dinâmica e entusiasmada" Disse em entrevista coletiva na última semana.

Quem é Joan Garcia, possível substituto de Ter Stegen?

Joan García, provável substituto de Stegen no Barcelona, em ação pelo Espanyol (Foto: Reprodução/Espanyol)

Nascido na Catalunha, Joan Garcia tem 24 anos e está nas categorias de base do Espanyol desde 2017, quando foi contratado junto ao modesto CF Damm, onde iniciou sua carreira. Sem pular etapas, o goleiro assinou seu primeiro contrato profissional em 2021, com validade até o meio de 2028.

Garcia foi titular no Espanyol em todos os 38 jogos da La Liga da última temporada. Somadas todas as competições, o jovem fez 67 jogos pela equipe principal e não tomou gol em 21 partidas.

O goleiro é uma das grandes promessas do futebol espanhol e se destacou na temporada 2024/25, ajudando o time a permanecer na La Liga. Além do Barcelona, o jogador também atraiu interesse de times como Real Madrid, Newcastle, Manchester City, Arsenal, Manchester United e Aston Villa. O valor da contratação estaria na casa dos 25 milhões de euros.