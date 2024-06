Barcelona mostra evolução das obras no Camp Nou; veja vídeo

Obras no Camp Nou seguem em ritmo acelerado (Foto: Reprodução/Instagram @fcbarcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 11:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Um vídeo compartilhado pelo Barcelona em suas redes sociais mostra a evolução das obras do estádio Camp Nou. As imagens comparam o antes e o depois de áreas do estádio, mas a reforma continua.

No post, o clube ressalta as emoções e lembranças proporcionadas aos torcedores no estádio.

- Imagens inadequadas para os nostálgicos. Veja o antes e o depois do Camp Nou. Muitas emoções e lembranças na retina de todos os torcedores do Barcelona - diz o comentário. Veja o vídeo:



As obras foram iniciadas em 1º de junho de 2023 e estão dentro do cronograma, sendo que em alguns setores estão até aceleradas. A previsão é que o Barcelona volte a jogar no Camp Nou em novembro de 2024, mas com 2/3 da capacidade total. A conclusão está prevista para meados de 2026.