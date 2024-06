Vitor Roque, do Barcelona, desperta interesse em clube italiano

Vitor Roque celebra gol pelo Barcelona (Foto: Divulgação Barcelona)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 11:23 • Barcelona (ESP)

Vitor Roque, atacante brasileiro atualmente no Barcelona, está fortemente ligado à probabilidade de ter uma casa nova em 2024-25. A Fiorentina-ITA entrou na corrida para contratar a jovem promessa, pouco aproveitada por Xavi na última temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, há possibilidades de uma saída rumo à Viola. Os contatos já se iniciaram, mas a diretoria do Barça não quer negociações por empréstimo, viabilizando inicialmente apenas uma venda em definitivo. Roque é considerado uma joia que pode se desenvolver se continuar na Catalunha, em processo semelhante ao que aconteceu com Vini Jr.

Pelo lado da Fiorentina, existe o interesse da contratação por empréstimo, podendo até exercer uma obrigação de compra ao final do vínculo. Os mandatários do clube do país da Velha Bota buscam reforçar seu setor ofensivo após a saída de Andrea Belotti, que voltou para a Roma após o fim da temporada, já tendo sido negociado com o recém-promovido Como.

Sob o comando de Xavi, o "Tigrinho" recebeu poucas oportunidades com a camisa blaugrana. Foram apenas 353 minutos em campo, sendo titular em apenas duas ocasiões. No período, balançou as redes duas vezes, diante de Osasuna e Alavés, ambos por La Liga.

Com a chegada de Hansi Flick ao comando, há a tendência de que mais chances sejam concedidas a Vitor Roque no Barcelona. Contudo, além da Fiorentina, outros clubes sondaram a situação. Atlético de Madrid, Napoli e Porto estão entre os interessados.

Vitor Roque em ação pelo Barcelona (Foto: Pau Barrena/AFP)