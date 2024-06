João Cancelo e João Félix em apresentação pelo Barcelona (Foto: Pau BARRENA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 11:56 • Barcelona (ESP)

Em meio ao último dia antes da abertura da janela de transferências europeia, o Barcelona passou por uma relação inusitada no tocante a saídas de jogadores. O clube anunciou o fim dos vínculos de empréstimo de João Cancelo e João Félix, mas acabou deletando os posts nas redes sociais.

O fato causou espanto em alguns torcedores, que até então, já estavam conformados com o fato de a diretoria não negociar nenhuma das compras. Após as publicações serem apagadas, surgiram questionamentos sobre possíveis acelerações dos mandatários por compras em definitivo.

A única saída confirmada até o momento foi a de Marcos Alonso. O lateral lidou com uma lesão grave nas costas ao longo da temporada, entrando em campo em apenas oito oportunidades, e agora, está livre no mercado, já que pertencia de fato aos catalães.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a situação de Cancelo e Félix segue em aberto. Além de não ter justificado o motivo do apagamento dos posts, o Barcelona ainda tenta desfazer as saídas e viabilizar possíveis contratações em definitivo.

O fato curioso é que os dois jogadores, que estão na disputa da Eurocopa com Portugal, não têm boas relações com os técnicos de seus clubes. Cancelo deixou o Manchester City brigado com Pep Guardiola, tendo já sido emprestado ao Bayern de Munique; Félix, por sua vez, já trocou farpas com Diego Simeone, do Atlético de Madrid, em diversas ocasiões.

Além de João Cancelo, João Félix é uma das saídas esperadas do Barcelona para a janela (Foto: PAU BARRENA / AFP)