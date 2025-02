Barcelona encurta distância para Real Madrid e aproxima Raphinha da Bola de Ouro

O Barcelona venceu o Sevilla, neste domingo (9), e se aproximou do Real Madrid na classificação da La Liga. Os merengues tropeçaram no clássico do sábado contra o Atlético de Madrid. Mais uma vez, Raphinha foi destaque na vitória dos catalães, marcando seu 24° gol na temporada 2024/2025.

Real Madrid e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1, neste sábado (8), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo, no estádio Santiago Bernabéu, teve os gols marcados por Julián Álvarez e Kylian Mbappé. Com o resultado, o Real Madrid manteve a liderança de La Liga, com 50 pontos, mas deixou margem para a aproximação do Barcelona, que chegou a 48. O Atlético de Madrid é o segundo colocado, com 49 pontos.

Números de Raphinha no Barcelona

Junto com a ascensão do Barça, Raphinha cresce. Em um time que tem Lewandoswki, Pedri, Cubarsí, Yamal e companhia brilhando, o brasileiro consegue ser o líder e assumir o protagonismo. Na temporada atual, já são 24 gols e 14 assistências em apenas 35 jogos. Contando só a La Liga, são 13 gols e seis assistências em 23 partidas. Na Champions, o jogador tem a impressionante marca de oito gols e quatro assistências em apenas oito jogos.

Essas estatísticas e as grandes atuações credenciam Raphinha a sonhar com a conquista da Bola de Ouro pela grande temporada. A aproximação do Barcelona ao topo da tabela é fator determinante para que o brasileiro siga firme nessa briga. A conquista de títulos é um componente crucial na briga pelo prêmio de melhor do mundo.

Um dos nomes que briga com Raphinha é o de Mo Salah. O jogador do Liverpool faz uma das melhores temporadas da sua carreira, são 26 gols e 18 assistências em 34 jogos pelos Reds. Além dos números excelentes, o Liverpool tem larga vantagem na briga pelo título da Premier League, o que coloca o egípcio em destaque na briga pelo prêmio.

A briga entre Raphinha e Salah, caso Barcelona e Liverpool conquistem os títulos nacionais, pode se definir na disputa da Champions League. Os dois times lideraram a fase de pontos corridos da competição e, pelo futebol que apresentam na temporada, estão entre os favoritos para conquista a "Orelhuda".