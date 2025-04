Roma vence clássico contra a Inter de Milão e crava crise na rival

A Roma afundou de vez a Inter de Milão em crise neste domingo (27). Em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, os comandados de Claudio Ranieri superaram os rivais por 1 a 0, com gol solitário de Matías Soulé, ainda na etapa inicial do confronto, e estenderam sua invencibilidade para incríveis 18 jogos.

O triunfo, além de derrubar os Nerazzurri para a segunda posição nos critérios de desempate - o Napoli ainda não jogou na rodada e tem os mesmos 71 pontos -, declarou uma má fase no Giuseppe Meazza. São três jogos sem vencer, incluindo a derrota para o Milan, que cravou a eliminação na semifinal da Copa da Itália.

O único gol do confronto aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo. Os Giallorossi tramaram a jogada no meio de campo, e Soulé recebeu pela direita. Ao pisar para trás, correu em direção ao gol; Pellegrini finalizou com desvio, e a bola sobrou clara para o argentino, que fuzilou as redes de Yann Sommer para dar números ao duelo.

🔮 O que vem por aí para Inter de Milão e Roma?

Os comandados de Simone Inzaghi não terão muito tempo para se reerguer. Na quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), o time visita o Barcelona no Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela ida da semifinal da Champions League. A volta acontece seis dias depois, no mesmo horário.

Já a Roma saltou para a quinta colocação, com 60 pontos, e seca Juventus e Lazio na rodada para se manter na zona europeia. O time de Ranieri terá uma semana para descansar, e no domingo (4), recebe a Fiorentina no Olímpico de Roma às 13h (de Brasília).