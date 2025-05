Lenda do Barcelona afirmou que quase jogou no Real Madrid

David Villa, um dos grandes jogadores da Espanha e do Barcelona, revelou que quase foi jogador do rival da equipe blaugrana, o Real Madrid. Em um bate-papo no podcast de Iker Casillas, o atacante relembrou momentos-chaves de sua carreira, como, por exemplo, a sua saída do Valencia, rumo ao Barcelona, afirmando que o Real Madrid esteve muito interessado em sua contratação.

Na conversa com seu ex-companheiro de Espanha, David Villa revelou que, além da seleção, quase dividiu o vestiário de clubes com Casillas. No podcast do lendário goleiro, o atacante revelou que esteve muito perto de vestir a camisa merengue, porém o Valencia se recusou a concretizar sua venda. Além do Real Madrid, diversas equipes europeias sondavam o espanhol, e ele estava pronto para uma saída, porém, seu clube não deixou.

David Villa em ação pelo Barcelona ao lado de Messi (Foto: AFP)

- Houve um momento no Valencia, em que todos os clubes do mundo me queriam. E o Real Madrid me quis por dois anos… Sempre fui respeitoso com isso. Dizia que, se fosse bom para as três partes, eu aceitaria a transferência. Mas o Valencia tinha meus direitos e o clube sempre disse não - afirmou David Villa.

- O Valencia decidiu não me vender, e eu estava muito feliz no Valencia. Não vou ser hipócrita – queria jogar em um clube grande? Sim. Mas continuaria no Valencia até o momento em que o clube decidisse me vender, como aconteceu em 2010 - completou o ex-jogador.

David Villa relembrou polêmicas com Raúl, ídolo do Real Madrid

No bate-papo com Casillas, David Villa também afirmou que viveu polêmica acerca da camisa 7 da Espanha, camisa em que Raúl, ídolo do Real Madrid, era o dono. Na ocasião, o atacante merengue era o grande jogador da geração espanhola e era o maior artilheiro da história do país. Porém o jogador vinha em declínio, e David Villa em ascensão. Na Eurocopa de 2008, o jogador assumiu o número de Raúl, e recebeu críticas pela atitude.

- Não achava que, ao pegar a camisa 7, fosse causar tudo aquilo. Raúl era um dos ídolos que nós, atacantes mais jovens. Eu queria ser como ele. Ele parou de ser convocado. Se eu soubesse da repercussão que teria por pegar a camisa 7, não teria feito isso. Peguei o 7 porque ou era eu, ou era outro – naquela época não podiam sobrar números, tínhamos que escolher do 1 ao vinte e tantos. Então sempre disse o mesmo: se soubesse o que ia acontecer, o impacto que causaria – e que eu não esperava – não teria escolhido o número 7 - afirmou David Villa.

