O New York Cosmos, time dos Estados Unidos em que Pelé se aposentou, anunciou o retorno ao futebol profissional nesta quinta-feira (10). A partir da temporada de 2026, a equipe jogará a USL League One, terceira divisão do futebol norte-americano, que opera independentemente da MLS.

O projeto é liderado por um novo grupo de investidores, que adquiriu os direitos do clube e uma fatia da participação do empresário ítalo-americano Rocco Commisso, proprietário da Fiorentina. Com a ideia de revitalização da marca, o clube retirou o "New York" do nome, virando apenas Cosmos, e será sediado na cidade de Paterson, em Nova Jersey.

Essa não é a primeira tentativa de renascimento do Cosmos. O clube foi reativado em 2010 com grande expectativa, mas, mesmo com conquistas na North American Soccer League (NASL), o projeto não resistiu à instabilidade da liga, e o investimento parou.

Como era o Cosmos, time que Pelé se aposentou?

Pelé se despediu dos gramados em 28 de agosto de 1977, aos 37 anos (Foto: Divulgação/New York Cosmos)

A primeira versão do New York Cosmos, clube que levou lendas como Pelé, Carlos Alberto Torres, Cruyff e Beckenbauer para atuar no futebol dos Estados Unidos, venceu a NASL cinco vezes entre 1975 e 1984, antes da competição ser encerrada devido a problemas financeiros.

Depois de fazer história no Santos, Pelé se despediu do futebol brasileiro no dia 2 de outubro de 1974. Em 1975, o Rei do Futebol chegou aos Estados Unidos como jogador do Cosmos, sendo a principal figura para expandir o futebol no país norte-americano, onde a população estava interessada apenas no basquete, beisebol e na sua própria versão de futebol, o praticado na NFL.

O Cosmos fechou em 1985 antes de ser revivido em 2010, jogando em uma nova NASL entre 2011 e 2017 e ganhando o título em três ocasiões. Agora, o novo grupo aposta em mais estrutura e menos dependência de nomes midiáticos, embora a conexão com a história continue sendo fundamental para o projeto.

