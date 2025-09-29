Europeus reprovam atuação de ex-Flamengo na Premier League: ‘Piada’

Everton e West Ham protagonizaram um empate em 1 a 1, no estádio Hill Dickinson, pela sexta rodada da Premier League. No confronto, o meia Lucas Paquetá, ex-jogador do Flamengo, foi alvo de críticas por parte da equipe dos Hammers.

O time londrino não vem tendo um bom início de campeonato inglês. Nas seis primeiras rodadas, a equipe conseguiu somar apenas quatro pontos. Tendo quatro derrotas, uma vitória e um empate no retrospecto.

Diante do cenário, o meia Lucas Paquetá é um dos jogadores que tem convivido com críticas por parte da torcida. No empate com o Everton, o ex-Flamengo voltou a ser alvo da frustração dos torcedores do West Ham. Veja abaixo:

Tradução: "Paquetá é uma grande piada de jogador. Tenta achar que é bom quando é mediano. Tenta truques e manobras… Nenhum deles dá certo".

Tradução: "Não foi ótimo, Fullkrug e Paquetá foram horríveis".

Tradução: "Paquetá jogando contra nós eu juro".

Tradução: "Lucas Paquetá completamente constrangedor".

Everton x West Ham pela Premier League

O primeiro tempo foi equilibrado, com leve superioridade do West Ham, que finalizou mais. Porém, quem abriu o placar foi o Everton, com gol de cabeça do zagueiro Michael Keane, em cruzamento de James Garner. Na segunda etapa, o time da casa melhorou e ficou perto de marcar o segundo em algumas oportunidades, principalmente com Beto, mas parou em Aréola.

Com a pressão, o West Ham apostou nos contra-ataques, e, em uma das escapadas, Crysencio Summerville cruzou e encontrou Jarrod Bowen na ponta direita, o atacante inglês chutou e, com desvio de Jake O'Brien, a bola passou por Jordan Pickford e foi para a rede, empatando o duelo por 1 a 1. Ao fim, ambas as equipes ficaram perto do gol da vitória, principalmente o Everton, que teve chance com James Garner nos acréscimos, mas Alphonse Aréola fez a defesa para decretar o empate.

