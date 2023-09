DIFICULDADES NO GRUPO

A seleção do Azerbaijão, sem tradição no futebol, nunca chegou a disputar a Eurocopa - e nem a Copa do Mundo - em sua história. E parece que, em 2024, os Leões Tricolores ficarão novamente fora do torneio. Uma das defesas mais vazadas das Eliminatórias, o time foi goleado por 4 a 1 pela Áustria e por 5 a 0 pela Suécia nos dois jogos iniciais. Logo depois, recebendo a Estônia em casa, os comandados de Gianni De Biasi saíram atrás no placar e buscaram o empate com Krivotsyuk para pontuar pela primeira vez.