26/09/2024

Endrick se envolveu em uma polêmica grande em jogo pelo Real Madrid. Entrando no segundo tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Alavés na terça-feira (24), por La Liga, o brasileiro acertou uma joelhada em Santiago Mouriño. O lance, interpretado como agressão pela imprensa local, passou despercebido pela arbitragem do jogo, que apenas lhe aplicou o cartão amarelo.

Segundo o jornal "Marca", o camisa 16 passará por um momento pouco visto no futebol. No treinamento dos Merengues nesta quinta-feira, o atacante precisará pedir desculpas aos companheiros e ao técnico Carlo Ancelotti, já que poderia ter sido expulso.

Endrick compreendeu que o ato foi um "erro que não pode mais ser cometido", e assumirá a culpa do lance ao elenco em Valdebebas. Recentemente, o ex-Palmeiras foi elogiado pelo comandante italiano, que o definiu como alguém que "observa, aprende e fica calado".

Até o momento, o centroavante marcou dois gols em 47 minutos, distribuídos ao longo de sete jogos, sempre saindo do banco. Porém, ao que tudo indica, deve receber sua primeira oportunidade como titular no domingo (29), em clássico diante do Atlético de Madrid no Cívitas Metropolitano, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

A chance pintou para a joia merengue após a lesão do astro Kylian Mbappé. O francês foi substituído no triunfo diante do Alavés se queixando de dores, e, posteriormente, foi diagnosticado com uma lesão muscular no bíceps femoral, que deve lhe tirar de ação por cerca de três semanas.