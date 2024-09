Ancelotti estabelece recorde histórico em La Liga pelo Real Madrid

Carlo Ancelotti em Real Madrid x Alavés por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 16:34 • Madri (ESP)

Depois da vitória por 3 a 2 do Real Madrid sobre o Alavés, por La Liga, na terça-feira (24), Carlo Ancelotti alcançou duas marcas significativas em sua carreira no comando dos Merengues. Além de completar 300 jogos com o clube espanhol, o treinador aumentou sua sequência invicta no Campeonato Espanhol, com 39 jogos sem perder na competição.

Agora, o italiano é o segundo técnico que mais comandou o Real Madrid na história, na frente de figuras como Zinedine Zidane, terceiro colocado na lista, com 263 partidas, e Vicente del Bosque, com 246. Ele está atrás apenas de Miguel Muñoz, recordista e lenda dos Blancos, com mais que o dobro de duelos do atual técnico (605 jogos).

Além da marca com o clube merengue, Ancelotti chegou aos 39 jogos sem perder por La Liga e superou Alberto Ormaetxea, treinador da Real Sociedad no final dos anos 70, que era o detentor do recorde de partidas seguidas sem perder no Campeonato Espanhol: 38 jogos de invencibilidade.

Com 17 pontos, o Real Madrid é o vice-líder da competição, atrás do Barcelona por apenas um ponto (18). A equipe da capital volta a campo no próximo domingo (29), às 16h (hora de Brasília), para disputar o clássico diante do Atlético de Madrid fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.