Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 12:39 • Madri (ESP)

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, provocou o rival Real Madrid e os brasileiros Vini Jr e Endrick, em coletiva quatro dias antes do confronto entre os dois gigantes do futebol espanhol. Questionado sobre possíveis expulsões da dupla no duelo com o Alavés, vencido pelos Merengues na terça (24), o argentino ironizou a pergunta, já que ambos estariam suspensos para o clássico.

- Você está me perguntando qual é a minha opinião para que eu te diga o que você quer que eu diga. Já falei sobre esse tema (Real Madrid e arbitragem), e você já falou tudo, não falta mais nada para dizer - alfinetou o comandante.

Vinícius e Endrick foram amarelados por motivos diferentes no confronto. O camisa 7 acabou sofrendo a sanção por ter reclamado de um lance com o árbitro - o que é proibido pela nova regra -, e poderia ter sido expulso por ridicularizar a decisão. Já o centroavante, que entrou na segunda etapa, acertou uma joelhada em Mouriño, do Alavés, mas não foi detectada uma agressão do atleta.

O Atlético de Madrid tem 12 pontos em La Liga e, antes do dérbi, tem compromisso com o Celta de Vigo no Balaídos, na quinta-feira (26). No domingo (29), os dois gigantes da capital duelam no Cívitas Metropolitano, pela oitava rodada da competição. Simeone também reclamou da diferença de dois dias de descanso entre as equipes.

- Vamos gerir isso como sempre, medindo as cargas dos jogadores e tentando fazer com que cheguem da melhor forma possível para a partida. Só os jogadores podem mudar isso, eles são os que conduzem tudo e podem gerar uma mudança por serem os que jogam, o restante de nós só pode acompanhar o ritmo - contestou.

O Atleti está com 12 pontos em seis partidas e segue invicto no Espanhol, com três vitórias e três empates. Das 19 outras equipes, apenas Real e Barcelona também não foram derrotados até o momento.