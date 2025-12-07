Jornalista dispara e crava futuro de Filipe Luís contra o Cruz Azul: 'Baile'

O Flamengo acompanha atentamente o turbulento cenário vivido pelo Cruz Azul, seu adversário no "Derby das Américas", na próxima quarta-feira (10), no Catar. Os mexicanos chegam ao torneio mergulhados em crise após a eliminação nas semifinais do Apertura (Campeonato Mexicano), resultado que fez explodir a insatisfação da torcida nas redes sociais — especialmente no X (antigo Twitter), onde ganhou força a hashtag #FueraLarcamón.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A pressão aponta diretamente para o técnico Nicolás Larcamón, que assumiu o comando em junho, logo após a conquista da ConcaChampions. A queda no torneio nacional, somada ao desempenho irregular, fez crescer o sentimento de que o argentino não deve continuar à frente da equipe.

continua após a publicidade

Jornalista mexicano detona treinador e prevê "baile" de Filipe Luís

Entre os mais duros críticos está o jornalista Juan Carlos Zúñiga, que tratou a eliminação como um fracasso monumental. Zúñiga afirmou que Larcamón desperdiçou uma das folhas salariais mais caras do México (cerca de 90 milhões de dólares) e, mesmo assim, foi incapaz de conduzir o time à final. Para ele, um treinador com dignidade sequer deveria embarcar para o Catar, e a permanência do argentino no cargo seria um erro grave da diretoria.

Nicolás Larcamón, treinador do Cruz Azul (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

O jornalista foi além: descreveu Larcamón como um técnico de "nível médio", adequado, segundo ele, apenas para clubes menores da Liga MX, como Puebla e León. Na visão de Zúñiga, o Cruz Azul "ficou grande demais" para o argentino, que não demonstrou capacidade de liderar um elenco de peso.

continua após a publicidade

Ele também afirmou que Vicente Sánchez, treinador que comandou a equipe antes da chegada de Larcamón, teria feito campanha superior.

Duelo contra o Flamengo será um baile ?

Zúñiga projetou ainda o duelo contra o Flamengo e foi categórico: na opinião dele, o Cruz Azul não tem condições de competir com o Rubro-Negro e será dominado em campo. O comentarista destacou que Filipe Luís, treinador da equipe carioca, "vai dar um baile" no time mexicano, reforçando a previsão de uma derrota inevitável.

O Flamengo chegou ao Catar para disputa da Copa Intercontinental. (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

O jornalista também afirmou que, internamente, a diretoria celeste já avalia a continuidade de Larcamón e do diretor esportivo Iván Alonso. Segundo ele, a liderança do clube considera que os dois devem deixar o clube após o Intercontinental, especialmente diante do investimento milionário feito no elenco e dos resultados abaixo do esperado. A explicação de Larcamón, que atribuiu parte do tropeço à lesão do goleiro Kevin Mier, foi mal recebida e aumentou ainda mais a insatisfação.

Há, inclusive, a expectativa de que boa parte dos dirigentes nem viagem para o Catar — permanecerão no México para concluir a análise sobre o futuro da comissão técnica.

Para Juan Carlos Zúñiga, o destino é claro: Larcamón está "fora" do Cruz Azul e sua saída é apenas questão de tempo, independentemente do resultado contra o Flamengo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial